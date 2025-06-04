Месяц Водяной Лошади: восточный гороскоп на июнь 2025 года

В отличие от «традиционных» астрологов, считающих, что июнь будет спокойным и принесет долгожданное решение многих проблем, поклонники восточной астрологии рассматривают первый месяц лета как время перемен и внутренней трансформации.



В восточном календаре июнь — месяц Лошади, и в этом году она носит стихию Воды (особенно справедливым это предсказание будет для людей, родившихся в 2002 году), пишет travelchinaguide.com.

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Такое сочетание противоположностей — горячей, огненной Лошади и холодной, мудрой Воды — порождает мощную, яркую, противоречивую энергию. В китайской метафизике это сравнивают с гейзером: вода — сдерживающая субстанция, но в какой-то момент может взорваться.

«Так и в жизни: внешний покой может скрывать шквал страстей», — считают восточные мудрецы.



Лошадь — животное активное, харизматичное и очень социальное. Она умеет привлечь к себе людей, легко входит в новые коллективы и всегда найдет тему для разговора. Однако Водная Лошадь требует умения контролировать внутренние эмоции: импульсивность может оказаться слабым местом. Этот месяц даст шанс тем, кто научится сохранять баланс между выражением чувств и их сдерживанием.

Кто в плюсе

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Рожденные в день Металла Инь получат поддержку благородного человека. Это период, когда вам помогут протянуть руку, вы почувствуете, что не одни. Не бойтесь принимать помощь — она пойдет во благо.

Родившиеся в июне входят в зону влияния Небесного медика, поэтому этот месяц подходит для плановых медицинских процедур, лечения и восстановления после болезни.

Подводные камни июня

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Комбинация месяца образует структуру «небесная тюрьма встречающая сеть». Это неблагоприятная конфигурация, которая может принести препятствия начинаниям, недоразумения в семье и даже провоцировать интриги, скандалы и сплетни. Особенно напряженной может оказаться ситуация у женщин — возможны отравления, ухудшение самочувствия и эмоциональная подавленность.

Лучшие и худшие дни июня

Благоприятные дни: 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 19, 26

Неблагоприятные: 13, 23

Дни без богатства (возможны проблемы с деньгами): 4, 15

Дни, в которые лучше опасаться болезней: 2, 4, 14, 15, 17, 29, 30

Дни возможных потерь: 12, 23

Лето и здоровье: советы китайской медицины

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С приходом Лошади усиливаются энергии огня, а вместе с ними и влияние на сердце. Китайская традиция рекомендует летом уделить внимание органам, связанным с элементами Огня и Воды — сердцу и мочевыделительной системе.

Избегайте ледяных и газированных напитков. Предпочтите: тутовую ягоду, арбузы, фасоль, устрицы, корицу, шафран, бутончики роз, чай из семян лотоса. Эти продукты помогают сбалансировать внутреннюю энергию и укрепляют здоровье.

Фэншуй-прогноз на июнь

Чтобы усилить личный успех, обратите внимание на энергетически благоприятные сектора дома:

Удачные направления: Северо-запад (самый благоприятный), Запад, Юго-Восток, Север.

Нейтральный сектор: Юго-Запад.

Неблагоприятные направления: Восток и Юг — их следует избегать, планируя важные дела и активности.

Использование сильных зон — это способ повысить успех, особенно в вопросах карьеры, финансов и семейных отношений.

Гороскоп от мольфара Макса Гордеева на июнь читайте на нашем сайте

Фото из открытых источников

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