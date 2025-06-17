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Происшествия

Застрелил жену и покончил с собой: кровавая семейная драма разыгралась на одной из улиц Житомира (фото)

19:51 17 июня 2025
Полиция в Житомире на месте инцидента, фото Нацполиция

Во вторник, 17 июня, в Житомире среди дня произошла стрельба — мужчина застрелил женщину, а затем убил себя. Об этом сообщили в областном главке полиции.

«Предварительно установлено, что мужчина подошел к автомобилю Peugeot, в котором находилась женщина, и произвел несколько выстрелов в нее, после чего выстрелил в себя» , — говорится в сообщении.

Полицейские установили личности погибших: женщина — 36-летняя жительница Житомира и ее бывший муж — 63-летний житель Житомирского района.

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По информации житомирских СМИ, стрельба произошла возле местного кафе. Погибший мужчина — бывший боец батальона «Айдар», юрист Александр Федосюк.

Местные СМИ пишут, что у пары был продолжительный конфликт. Женщина неоднократно обращалась в полицию из-за угроз, однако дело не открывали.

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Ранее мы писали об ужасном инциденте в Белой Церкви под Киевом. Там 57-летний мужчина взорвал гранату в собственном частном доме. В результате взрыва погибла его жена, а сам «подрывник» и 36-летний сын супругов получили ранения.

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