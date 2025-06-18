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Угрожает до 40 лет тюрьмы и штраф в 2 млн долларов: врач Мэттью Перри признал себя виновным в смерти актера
В свое время смерть Мэттью Перри шокировала не только коллег актера по сериалу «Друзья», но и миллионы поклонников по всему миру.
Конечно, полиция приложила максимум усилий, чтобы установить виновных и причину смерти. И вот на днях стала известна фамилия еще одного человека, причастного к печальному событию, пишет Daily Mail.
Еще один из врачей Мэттью Перри — Сальвадор Пласенсия — признал себя виновным в смерти актера. Ему грозит до 40 лет тюрьмы по четырем пунктам обвинения и штраф в размере 2 млн долларов.
Врач из Санта-Моники Сальвадор Пласенсия, известный в медицинских кругах как «Доктор Пи», одним из последних признался, что снабжал покойного актера кетамином без медицинского назначения, а иногда приезжал к нему, чтобы самому сделать инъекцию.
Однажды он сделал укол прямо в машине на одной из парковок Лос-Анджелеса, но чаще всего перепродавал наркотик помощнику артиста.
В прошлом году во время судебного заседания прошла переписка между Пласенсией и его коллегой, в которой врач называл актера идиотом. «Интересно, сколько заплатит этот идиот… Давайте узнаем», «Не хочу, чтобы он покупал кетамин у других» , — писал Сальвадор.
В общей сложности в гибели звезды сериала «Друзья», которого нашли мертвым в джакузи осенью 2023 года, обвиняются пять человек. Свою вину уже признали: управляющий калифорнийской клиникой Марк Чавес (он продавал кетамин Пласенсии), личный помощник актера, введшего ему последнюю инъекцию, Кеннет Ивамаса и друг Перри Эрик Флеминг.
Суд над пятой обвиняемой «королевой кетамина» Джасвин Санганей состоится в августе.
Как известно, Мэттью Перри умер 28 октября 2023 г. в своем доме в Калифорнии после приема кетамина, который за некоторое время до смерти он принимал постоянно. Актер признавался, что многие годы страдал от алкогольной и наркотической зависимостей. Он часто был нетрезв даже во время съемок фильмов, в частности сериала «Друзья». На свою борьбу с болезнью артист потратил более 9 млн. долларов.
В сентябре 2024 года прошло 30 лет, как на телеэкраны вышел сериал «Друзья». Но актеры решили не отмечать эту дату. Причиной стала не только смерть Перри, но и состояние актера Мэтта Леблана, не проявляющего никакого интереса к общению с друзьями.208
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