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Деньги

Пенсия военным: кто имеет право на выплаты за выслугу лет и сколько начислят

18:53 18 июня 2025
У военных есть право на пенсию за выслугу лет. Фото 95-й одшбр

Вопросы назначения и виды пенсий для военнослужащих в Украине регулируются отдельными законами. Так, для этой категории граждан предусмотрены пенсии: за выслугу лет и по инвалидности, а члены семьи погибшего или умершего защитника имеют право на пенсию в связи с потерей кормильца.

Как объясняют в Пенсионном фонде Украины, пенсия за выслугу лет назначается военным, которые на день увольнения имеют выслугу 25 календарных лет и более (с 1 октября 2020 или после этой даты). Также это касается 45-летних военных со стажем 25 лет при условии, что половину этого времени они служили в армии или силовых структурах: МВД, Нацполиции, органах гражданской защиты, налоговой полиции и т. д.

Размер этого вида пенсии зависит от продолжительности выслуги и составляет от 50 до 70 процентов денежного довольствия, состоящего из основных, дополнительных и единовременных выплат.

Основные выплаты: должностной оклад, оклад по воинскому званию, надбавка за выслугу лет.

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Дополнительные выплаты: повышение должностного оклада, всевозможные надбавки, доплаты и вознаграждения постоянного характера, а также премия.

Единовременные выплаты: вознаграждения и пособия, выплачиваемые при определенных обстоятельствах.

Вот такие цифры Минобороны показывало за 2024 год.

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Фото Минобороны Украины

Ранее сообщалось, что налоговый Комитет Верховной Рады Украины сделал шаг к урегулированию вопроса задолженности ФЛП, которые пошли служить по контракту или были мобилизованы. Согласно статистическим данным, по состоянию на май 2025 года 1,29 млн предпринимателей задолжали государству более 13 млрд грн налогов. А парламентский Комитет поддержал законопроект, которым предлагается с использованием данных Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов, долги не начислять, а начисленные — аннулировать. Речь идет о суммах авансовых взносов, штрафов и пеней по единому налогу, военному сбору и ЕСВ за все время военной службы.

Фото со страницы ВСУ в соцсетях

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