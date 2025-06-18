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Части украинцев могут списать долги: о ком идет речь
С начала войны в Украине значительно увеличилось количество предпринимателей-должников, что приводит к тому, что на один открытый ФЛП приходится почти 1,5 закрытых.
«По состоянию на май 2025 года 1,29 млн предпринимателей задолжали государству свыше 13 млрд грн налогов. За последние три года количество ФЛП с налоговым долгом увеличилось с 670 тысяч в феврале 2022 до 1,29 млн по состоянию на начало мая 2025 года», — отметила нардеп Нина Южанина, член комитета рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики .
Основным фактором увеличения она считает мобилизацию. Ведь в первый год войны количество задолжавших налоги предпринимателей возросло в 1,6 раза (в марте 2022 года +213 тыс. или +31%).
В то же время, по словам нардепа, у должников может появиться выход избавления от долгов.
Налоговым Комитетом поддержан законопроект, которым среди прочего регулируются и вопросы долгов ФЛП, мобилизованных или проходящих службу по контракту.
«Используя данные Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов, налоговой не будут начисляться, а начисленные будут аннулированы, суммы авансовых взносов, штрафов и пени по единому налогу, военному сбору и ЕСВ за все время военной службы «, — отмечает Южанина.
Напомним, недавно коллега Южаниной председатель Комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев выразил возмущение действиями Налоговой инспекции, которая начала рассылать «письма счастья» украинцам за продажу в интернете подержанных товаров без оформления ФЛП. Письма поступали даже тем, у кого было 1−2 продажи на сумму 200 грн.
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