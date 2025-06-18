На закупках медоборудования для онкобольных Института рака украли более 231 миллиона гривен, — НАБУ

НАБУ и САП разоблачили масштабную коррупционную схему, связанную с закупкой медицинского оборудования для Национального института рака. О подозрение сообщили шести лицам.

«В течение 2021−2022 годов при закупках медицинского оборудования в рамках проекта „Создание современной клинической базы для лечения онкологических заболеваний в НИР“ участники сделки завладели средствами на сумму более 231 млн грн», — сообщили в НАБУ.

По информации следствия, руководитель большой группы поставщиков, в которую входило более 300 компаний, создал преступную организацию, в которую привлек служащих НИР и аффилированных фирм. Именно эти компании впоследствии выигрывали тендеры.

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По данным источников LIGA.net в правоохранительных органах, речь идет о бизнесмене Германе Фистале и депутате Днепропетровского областного совета Андрее Шипко, который в 2021—2022 годах был и.о. руководителя Национального института рака.

По данным следствия, схема предполагала обеспечение внеконкурентной победы подконтрольных компаний в закупках медоборудования для НИР. При закупках стоимость оборудования искусственно увеличивали кое-где на 50% от начальной цены: «в цепи поставки вводились аффилированные с организатором схемы зарубежные компании, изменялась комплектность оборудования и т. п. ». Это подтверждено рядом улик, собранных из 12 стран мира.

Еще среди подозреваемых 2 доверенных лица, представители подконтрольных компаний — ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 255 УК Украины; 2 должностных лица НДР (по состоянию на время совершения преступления) — ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 255 УК Украины; исполняющий обязанности директора НИР (на время совершения преступления), депутат областного совета — ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 255 УК Украины.

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Следствие продолжается. Правоохранители устанавливают других участников преступной организации.

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