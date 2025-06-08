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Суд возобновил дело контрабандиста Альперина, в котором фигурирует сестра топ-чиновника НАБУ: что известно
Верховный Суд не разрешил закрыть дело «короля контрабанды» Вадима Альперина, в котором подозреваемой проходит сестра топ-чиновника НАБУ Александра Скомарова. Об этом стало известно из Единого государственного реестра судебных расследований и источников в судебной системе, пишет «Информатор».
«Сам Скомаров недавно пытался взять сестру Алину Данченко на поруки и пробовал отвергнуть обвинения в конфликте интересов, а сегодня он претендует на должность директора Бюро экономической безопасности», — говорится в сообщении.
Как пишет «Информатор», Верховный Суд коллегией судей Первой судебной палаты Кассационного уголовного суда вернул дело Альперина на рассмотрение суда первой инстанции: «В частности, судьи отказали в закрытии производства и участии подозреваемых в заседаниях в режиме видеоконференции. Это касается и подозреваемой по этому делу сестры руководителя детективов НАБУ Александра Скомарова — Алины Данченко (девичья фамилия — Скомарова)».
Как пишет «Информатор», сестра должностного лица НАБУ — бывшая директор департамента администрирования таможенных платежей Государственной фискальной службы, которая, по версии следствия, способствовала Альперину.
«Дело по Вадиму Альперину НАБУ начало еще в 2017 году. По версии детективов, из-за деятельности преступной организации государство потеряло почти 64 миллиона гривен. Во время обысков детективы обнаружили переписку между Данченко и самим Альпериным. Чиновница якобы давала указания таможенникам, уточняя, какие нарушения следует допускать во время растаможки товаров, а какие нет», — сообщает «Информатор».
Во время собеседования на конкурс в НАПК, куда подавал кандидатуру Скомаров, член комиссии Лаура Стефан назвала это «конфликтом интересов»: дело ведут детективы НАБУ, а сам детектив мог получить важную для защиты сестры информацию и напрямую влиять на следствие.
Позже дело «короля контрабанды» Вадима Альперина закрыли из-за ходатайства стороны защиты о применении к расследованию «правок Лозового». Решение в апелляционной инстанции обжаловали прокуроры САП, возобновив рассмотрение.
Как писали СМИ, руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Скомаров, сейчас рассматриваемый как кандидат на должность директора БЭБ, скрыл российское гражданство и бизнес в «ЛНР» отца. По закону, он обязан был сообщить об этих фактах руководством НАБУ и конкурсной комиссии, которая избирает будущего руководителя БЭБ.
Также, по данным СМИ, ранее у Скомарова был существенный конфликт интересов, связанный с работой жены в компаниях, бенефициаром которых является олигарх Игорь Коломойский: ТРК «Студия 1+1» и «Плюс ТВ». Скомаров при этом в качестве детектива был привлечен к расследованию дел в отношении «ПриватБанка», совладельцем которого был Игорь Коломойский.13
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