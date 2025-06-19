500 миллионов евро в день: доходы рф от энергоносителей за время войны упали вдвое

Финансовое состояние страны-агрессора постоянно ухудшается вследствие наложенных на нее санкций. Под наиболее сильным ударом оказывается основной источник доходов — экспорт энергоносителей, который за время полномасштабного вторжения рф в Украину упал вдвое. Об этом говорится в отчете Центра исследования энергетики и чистого воздуха (CREA), по данным которого за период с мая 2024-го по май 2025 года экспортные поступления россии от нефти, газа, нефтепродуктов и угля уменьшились на 19%. Если же брать период с начала полномасштабной войны, то почти вдвое.

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В настоящий момент, по данным аналитиков CREA, экспортные поступления рф от энергоносителей формируются из:

176 млн евро в день — доходы от экспорта сырой нефти морем (на 8% меньше, чем в апреле 2025-го, и на 22% меньше, чем в мае 2024-го);

59 млн евро — прокачка нефти по трубопроводу;

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101 млн евро — экспорт природного газа;

101 млн евро — экспорт нефтепродуктов;

74 млн евро — экспорт угля, который вырос на 18%.

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Кроме санкций, на падение доходов серьезно повлияло снижение цен на российскую нефть марки Urals — с порядка 70 долларов за баррель в 2022-м году до 57 долларов весной. В то же время обходить санкции рф помогают страны, покупающие энергоносители, такие как:

Китай — 5,7 млрд евро в месяц, преимущественно нефть;

Индия — 4,2 млрд евро;

Турция — 1,8 млрд евро, из которых 1,1 млрд — нефтепродукты.

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Между тем, как сообщали «ФАКТЫ», из-за начавшегося военного конфликта между Израилем и Ираном мировые цены на нефть резко пошли вверх, та же Urals с 60 долларов за баррель в начале июня взлетела до 71 доллара на 18 июня, что увеличит доходы рф.

Фото Pixabay

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