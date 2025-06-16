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Эскалация на Ближнем Востоке может увеличить доходы россии от продажи нефти, — аналитики
Конфликт на Ближнем Востоке может иметь положительные последствия для россии. Такую оценку дают аналитики Института изучения войны (ISW).
Согласно отчету, конфликт может увеличить доходы россии от продажи нефти, что позволит стране поддерживать свою агрессию против Украины.
Аналитики отмечают, что фьючерсы на сырую нефть Brent выросли более чем на 5 процентов до 74,47 доллара за баррель после эскалации между Израилем и Ираном. По данным ISW, доходы рф от продажи нефти и газа в прошлом году составляли около 30 процентов от общих доходов страны.
«россия может использовать внезапное повышение цен на нефть для решения экономических проблем и финансирования затяжной войны в Украине, если цены на нефть будут оставаться высокими (например, выше 60 долларов за баррель)», — говорится в отчете.
Президент владимир путин ранее выражал обеспокоенность падением цен на нефть и предполагал, что они могут привести к дестабилизации российской экономики.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что атака Израиля лишает путина ключевого дипломатического инструмента.66
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