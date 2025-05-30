Санкции «не работают»: в россии расходы растут втрое быстрее чем ожидалось, а денег может хватить еще на 15 месяцев

После принятия очередного пакета санкций против рф со стороны ЕС экономическая ситуация в стране-агрессоре продолжает стремительно ухудшаться. Так, расходы государственного бюджета на 2025-й год растут примерно втрое быстрее плана, так что оккупантам придется брать деньги из запасов, причем до конца года убытки могут вырасти еще больше.

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Об этом сообщает The Moscow Times, по данным которого из-за роста расходов прогноз по дефициту бюджета в 2025-м году вырос до 3,8 трлн рос. руб. (около 48 млрд дол.) или 1,7% ВВП. Это при том, что российские власти рассчитывали сократить бюджетный дефицит до 1,17 трлн руб. (15 млрд дол.) или 0,5% ВВП.

Предпосылками для ухудшения ситуации стали:

политика «укрепления» рубля, что заставило тратить доллары на рост курса национальной валюты и снижение валютной выручки экспортеров, когда при продаже долларов они получали меньше рублей чем могли бы при другом курсе;

низкая цена на российскую нефть марки Urals (в настоящий момент 58,6 долларов за баррель) с прогнозом снижения в течение года до $ 56 за баррель с заложенной в бюджет $ 69,7.

С начала года фактическая цена нефти была ниже заложенной в бюджет, а вместе с более крепким рублем это, по расчетам Минфина россии, приведет к сокращению нефтегазовых доходов почти на четверть от плана — на 2,6 трлн руб.

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Результатом укрепления рубля и падения цен на нефть и стал растущий дефицит госбюджета рф на 2025-й год. Так, в январе-апреле расходы оказались выше доходов на 3,23 трлн руб. (41 млрд дол.) или 1,5% ВВП, втрое превысив заложенный в законе о бюджете плановый дефицит и почти сравнявшись с новыми годовыми оценками. Иными словами, за 4 месяца казна рф уже израсходовала ту сумму, которой планировали покрыть годовую нехватку средств, а значит нехватка средств может оказаться втрое выше плана.

Решать эту проблему в стране-агрессоре планируют за счет средств Фонда национального благосостояния, который на апрель 2025 года составляет 11,8 трлн руб. (151 млрд дол.). С учетом ежемесячного дефицита в 2025-м году в 10 млрд дол. (41 млрд по итогам января-апреля), Фонда национального благосостояния может хватить примерно на 15 месяцев.

Как писали ранее «ФАКТЫ», в россии падает экспорт, правда расходы на импорт примерно в 1,5 раза ниже, что делает внешнюю торговлю страны агрессора в целом выгодной для нее.

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