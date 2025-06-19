Около месяца в госпитале боролись за его жизнь: в Винницкой области похоронили 22-летнего разведчика, тяжело раненого на Курщине

В Шляховой попрощались с павшим воином Дмитрием Бойчуком. На фронте он получил тяжелое ранение, и несколько недель врачи делали все, чтобы спасти его. Однако не удалось, к сожалению. В октябре защитнику должно было исполниться 23 года.

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«Дмитрий был любознательным, непоседливым, но очень смышленым. Больше всего любил физическую культуру, любые нагрузки ему давались достаточно легко. Воспитывался в многодетной семье. Как старший брат, всегда был надежной поддержкой матери и ответственным за младшего брата Сергея и сестричек Снежану и Полину», — сообщает Джулинская территориальная громада.

Когда на украинскую землю пришла большая беда — полномасштабная война, Дмитрий не остался в стороне. 30 сентября 2023 года он добровольно вступил в ряды Вооруженных Сил Украины. Проходил военную службу по контракту в составе воинской части на должности солдата-разведчика 103-го батальона ВСУ.

«14 мая 2025 года во время выполнения боевого задания на Курском направлении Дмитрий получил тяжелое ранение. За его жизнь боролись врачи Киевской областной клинической больницы. Но 7 июня 2025 года его сердце остановилось… Израненной седой птицей припадала мама к гробу своей кровиночки, голося на весь мир о своей боли и горе», — пишут земляки воина.

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Ранее «ФАКТЫ» писали о гибели на фронте 26-летнего чемпиона Украины по легкой атлетике.

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