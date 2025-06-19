- 00:36 Клубный чемпионат мира-2025 по футболу: календарь, результаты и видеообзоры матчей, расписание телетрансляций
- 19.06 22:28 Секреты ароматов, которые стимулируют тратить деньги: обратите внимание на нюансы
- 19.06 22:01 Творожный пирог с черешней: легкая выпечка готовится за пол часа
- 19.06 21:31 Кэти Перри вызвала беспокойство поклонников отсутствием обручального кольца
- 19.06 21:02 Лучшая специя для мозга: какая трава может существенно улучшить память
- 19.06 20:59 Пропавшую в Одессе семилетнюю девочку нашли убитой
- 19.06 20:38 Цены на нефть и волна мигрантов: Пелюховский о кризисе в случае войны на Ближнем Востоке
- 19.06 20:35 Около месяца в госпитале боролись за его жизнь: в Винницкой области похоронили 22-летнего разведчика, тяжело раненого на Курщине
- 19.06 20:08 Кукурузный мусс с двумя видами сыра — можно тем, кто на диете
- 19.06 19:59 «Тихий план «Б» от власти? Что пишут СМИ о кандидате в руководители БЭБ Цивинском
- 19.06 19:43 В рф нашли применение новому оружию из КНДР: эксперт рассказал, почему оно может стать очень опасным
- 19.06 19:16 Рвет на куски: популярная певица поразила изменением
Около месяца в госпитале боролись за его жизнь: в Винницкой области похоронили 22-летнего разведчика, тяжело раненого на Курщине
В Шляховой попрощались с павшим воином Дмитрием Бойчуком. На фронте он получил тяжелое ранение, и несколько недель врачи делали все, чтобы спасти его. Однако не удалось, к сожалению. В октябре защитнику должно было исполниться 23 года.
«Дмитрий был любознательным, непоседливым, но очень смышленым. Больше всего любил физическую культуру, любые нагрузки ему давались достаточно легко. Воспитывался в многодетной семье. Как старший брат, всегда был надежной поддержкой матери и ответственным за младшего брата Сергея и сестричек Снежану и Полину», — сообщает Джулинская территориальная громада.
Когда на украинскую землю пришла большая беда — полномасштабная война, Дмитрий не остался в стороне. 30 сентября 2023 года он добровольно вступил в ряды Вооруженных Сил Украины. Проходил военную службу по контракту в составе воинской части на должности солдата-разведчика 103-го батальона ВСУ.
«14 мая 2025 года во время выполнения боевого задания на Курском направлении Дмитрий получил тяжелое ранение. За его жизнь боролись врачи Киевской областной клинической больницы. Но 7 июня 2025 года его сердце остановилось… Израненной седой птицей припадала мама к гробу своей кровиночки, голося на весь мир о своей боли и горе», — пишут земляки воина.
Ранее «ФАКТЫ» писали о гибели на фронте 26-летнего чемпиона Украины по легкой атлетике.129
Читайте нас в Facebook
Скорпионам — «Солнце» и радость, Девам — «Тройка Жезлов» и планы на будущее: Таро-прогноз на 20 июня
Стрельцам — энергия и новые проекты, а Весам — дипломатичность и бережливость: гороскоп для всех знаков Зодиака на 19 июня