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Происшествия

Сделал сознательный выбор в пользу военной службы: война забрала жизнь 24-летнего пограничника с Черниговщины

20:33 18 июня 2025
Старший лейтенант Виталий Еременко

Оборвалась жизнь пограничника, старшего лейтенанта Виталия Еременко из Коропа. Менее чем через месяц ему должно было исполниться 25 лет.

«Виталий был способным и старательным, отличался любознательностью, творческим талантом и искренностью. Умел мастерить из дерева — руки талантливого парня создавали книжные полки, подставки, даже мебель. Охотно работал с глиной, занимал со своими изделиями призовые места. Любил спорт, серьезно и упорно занимался боксом. Трудолюбивый, человечный, доброжелательный — он оставил глубокий след в памяти всех, кто его знал. Он изначально планировал стать спасателем. Но потом сделал выбор в пользу военной службы. Виталий поступил в Национальную академию Государственной пограничной службы Украины имени Богдана Хмельницкого. По распределению приступил к службе в Одесской области, вблизи Белгорода-Днестровского. Был старшим уполномоченным оперативно-розыскного отдела ГПСУ».

В 2023 году Виталий Еременко стоял на защите Украины возле Новой Каховки. Именно тогда россияне совершили подрыв Каховской ГЭС.

Этим летом защитник должен был приехать домой на семейный праздник — мамин юбилей. Но, к сожалению, не суждено… Его жизнь оборвали российские оккупанты. У воина остались родители, сестра и бабушка.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали историю 25-летнего защитника, посмертно ставшего Героем Украины.

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