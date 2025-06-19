«Википедия» обновила данные о ключевом координаторе «Большой стройки» Юрии Голике: о чем идет речь

«Википедия» обновила информацию на страницах на украинском, английском и немецком языках, касающихся Юрия Голика — главного координатора правительственной программы «Большая стройка».

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В обновленной статье «Википедии» упомянуты все ключевые скандалы, связанные с Юрием Голиком. Значительная часть изменений посвящена коррупционным делам и журналистским расследованиям, в которых он фигурировал. Особое внимание уделено его неформальному влиянию на государственную политику. Как отмечается в материале «Вики», несмотря на отсутствие официальной должности, Голика неоднократно замечали у здания Офиса президента.

В 2023 году, по данным «Википедии», было зафиксировано, как автомобиль Голика беспрепятственно проезжал через блокпосты, что невозможно без специального разрешения. Сам Голик объяснил это тем, что проживает неподалеку, однако четкой информации о целях таких визитов не предоставил.

Отдельный раздел «Википедия» посвятила коррупционным скандалам, связанным с Голиком. В частности, упоминается расследование о возможном участии чиновника в лоббировании интересов компании «Стройинвест Инжиниринг», получившей подряды более чем на 1,5 млрд грн.

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Также в «Вики» описан скандал, связанный с возможной утечкой служебной информации из НАБУ. По данным журналистов, Голик вроде бы мог получать внутренние документы и переписку по досудебным расследованиям через советника Офиса президента Георгия Биркадзе. В «Википедии» упоминается и содержимое телефона Голика — в частности, его переписка с бизнесменом Денисом Островским, что свидетельствует о влиянии Голика на распределение государственных субвенций и подрядов, в том числе в рамках программы «Большое строительство».

Также в «Вики» отмечено, что в 2024 году Голик выехал из Украины как волонтер, получив разрешение через систему «Шлях».

Существенно обновлена и страница самой программы «Большая стройка». В обновленном тексте прямо отмечено, что ключевую роль в реализации проекта играл Юрий Голик. Он отвечал не только за коммуникационную стратегию, но и был вовлечен в распределение государственных подрядов.

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Отдельно упоминается история с компанией «Стройинвест Инжиниринг»: «Википедия» описывает обыски у Голика и переписку с подрядчиком, указывающую на тесную координацию действий.

В «Википедии» отдельно подчеркнута общественная критика, сопровождавшая программу «Большая стройка». Эксперты и общественные деятели отмечали: даже на фоне очевидной угрозы полномасштабной войны государство продолжало вкладывать миллиарды в дороги и объекты инфраструктуры вместо того, чтобы укреплять оборону. В ряде случаев затраты в рамках программы названы не просто неэффективными, а откровенно неприемлемыми в условиях военного времени.

В частности, в «Википедии» отмечается, что объемы финансирования «Большой стройки» были настолько значительными, что даже при Викторе Януковиче аналогичного уровня расходов не имел Углепром, который тогда считался «черной дырой» для финансов «Партии регионов». Отдельный раздел посвящен дискуссиям о целесообразности масштабных ремонтов и реконструкций в условиях войны и возможности переориентации этих средств на борьбу с агрессией россии.

Самым свежим эпизодом, зафиксированным в «Википедии», стал скандал 2025 года вокруг водопровода в Кривом Роге — инфраструктурного проекта стоимостью 7,7 млрд грн. В материале говорится о подозрениях в завышении стоимости работ, технических нарушениях и возможном отмывании более 3 млрд грн бюджетных средств.

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Ранее сообщалось, что нардеп призвал СБУ проверить наличие израильского паспорта у экс-куратора «Большой стройки» Голика.

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