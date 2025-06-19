Нам нужно зарываться под землю: рэпер и военный шокировал обращением

Популярный рэпер и военный YARMAK (Александр Ярмак), который отреагировал на последние новости, поразил поклонников своим обращением. Известно, что с начала полномасштабного вторжения Ярмак является командиром подразделения управления FPV-дронами. На своей странице в социальной сети рэпер выложил мощный текст о ближайшем будущем, которое ожидает украинцев, и дал советы, как готовиться к нелегким временам.

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«Война обостряется, враг наращивает производство ракет и дронов, удары становятся масштабнее, — написал Ярмак. — Перед Украиной и миром большой вызов! Технологический и системный вызов!

Я неоднократно повторял, что такого ресурсного врага невозможно победить армией, его можно победить нацией!

Обращаюсь к каждому, как к боевой единице!

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Рассредоточение личного состава. Враг атакует объекты критической инфраструктуры, производства, склады… дома.

Позаботьтесь о своем месте жительства, работы, близости расположения к укрытию, этаже квартиры. Стратегически нам нужно зарываться под землю! Убежища должны быть комфортными и подготовленными!"

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Ярмак подчеркивает важность прохождения курсов тактической медицины и вовлеченность к помощи армии.

«Защищай свою семью с нами! — призвал музыкант. — Нас ждет будущее, в котором каждый мужчина должен иметь ВУС (военно-учетная специальность — Авт.) и знать свое место в общей системе защиты страны!

Какова ситуация сейчас? Критическая, но не катастрофическая! Поэтому требуется включение каждого, еще есть время подготовиться к действительно тяжелой осени! Потому что враг готовится именно в этот период устроить основной террор.

Не смог оккупировать, будет терроризировать через воздушные удары, чтобы мы сломались! Нам нужно пройти этот период подготовленно и слаженно!"

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Подписчики отреагировали на слова музыканта и военного, поблагодарив его за защиту.

«Мощно написано!!! — прокомментировали сообщение. — Спасибо за защиту!»

«Я с гордостью хочу сказать, что я не зря рос под песни Сани Ярмака», — поделились мыслями.

Ранее рэпер записал дуэт с популярной певицей.

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