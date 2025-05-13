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Я в шоке: сеть отреагировала на новую работу популярных музыкантов
Популярная певица Jerry Heil, которая стала советницей от Украины на «Евровидении», и рэпер и военный Yarmak выпустили совместный трек. Песню «З якого ти поверху неба?» Jerry Heil написала о собственных чувствах. По признанию певицы, когда работа была готова, она поняла, что не хватает мужского голоса и предложила дуэт Yarmak. Это произошло в 2023 году, когда рэпер уже служил в ВСУ. На своей странице в социальной сети Jerry Heil выложила короткое видео с трогательными словами из песни.
«Если бы чистота человеческих чувств стала песней, это была бы «З якого ти поверху неба?» — написала артистка.
«Для вас это новая песня, а для нас это история из 2023, — поделился Yarmak. — Я на Херсонщине, Яна присылает очень красивый припев, в котором прямо чувствуется небесная чистота. Берегите в себе прозрачную искренность и любовь — это делает нас людьми!»
Поклонники музыкантов отреагировали на их совместную работу в комментариях.
«Невероятная песня», — поделилась актриса Наталка Денисенко.
«Как будто вернулась в улучшенную версию студенческих лет — где Ярмак поет о любви, но на украинском», — прокомментировали под треком.
«Вот это хитяра, — написали в сети. — Я в шоке… Прямо в сердце, до глубины души. Я в восторге. Пан Александр, как всегда, ТОП, глубокий смысл и смысл. Пани Яна — нежное и чуткое исполнение, чистый кайф. Спасибо вам за этот шедевр, уже на повторе».
Ранее сеть отреагировала на новый альбом популярной певицы.1866
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