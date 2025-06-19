Секреты ароматов, которые стимулируют тратить деньги: обратите внимание на нюансы

Ароматизация пространств помогает продавать. Такое направление в маркетинге имеет название аромомаркетинг. Запахи используются для создания у покупателей определенных эмоций, настроения и ассоциаций. Прежде всего, приятные ароматы — например, запах свежей выпечки или кофе — увеличивают продолжительность пребывания людей в магазине.

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Ароматы ванили и корицы стимулируют к покупке еды. Запахи цитрусовых и мяты дарят посетителям магазина энергию действия. Эмоциональным стимулом в магазинах обуви и сумок являются «кожаные» ароматы.

Аромомаркетинг используется и в отелях, и в спа-салонах, и фитнес- центрах… В спортклубах запахи лайма и зеленого яблока настраивают посетителей купить абонемент, чтобы выглядеть свежо и молодо. В гостиницах цель ароматов создать атмосферу комфорта, уюта и даже респектабельности и выбрать именно этот отель.

Зная все эти нюансы воздействия на эмоции покупателей, не стоит делать спонтанных необдуманных покупок. Осознанный выбор позволяет разумно экономить и приобретать именно то, что вам нужно.

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Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, что лаванда имеет очень стойкий аромат, способный устранять любые другие запахи.

Фото из альбома Ольги Сметанской

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