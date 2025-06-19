41.28 / 41.90 47.63 / 48.34
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Стиль жизни

Секреты ароматов, которые стимулируют тратить деньги: обратите внимание на нюансы

22:28 19 июня 2025
Ароматы

Ароматизация пространств помогает продавать. Такое направление в маркетинге имеет название аромомаркетинг. Запахи используются для создания у покупателей определенных эмоций, настроения и ассоциаций. Прежде всего, приятные ароматы — например, запах свежей выпечки или кофе — увеличивают продолжительность пребывания людей в магазине.

Ароматы ванили и корицы стимулируют к покупке еды. Запахи цитрусовых и мяты дарят посетителям магазина энергию действия. Эмоциональным стимулом в магазинах обуви и сумок являются «кожаные» ароматы.

Аромомаркетинг используется и в отелях, и в спа-салонах, и фитнес- центрах… В спортклубах запахи лайма и зеленого яблока настраивают посетителей купить абонемент, чтобы выглядеть свежо и молодо. В гостиницах цель ароматов создать атмосферу комфорта, уюта и даже респектабельности и выбрать именно этот отель.

Зная все эти нюансы воздействия на эмоции покупателей, не стоит делать спонтанных необдуманных покупок. Осознанный выбор позволяет разумно экономить и приобретать именно то, что вам нужно.

РЕКЛАМА

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, что лаванда имеет очень стойкий аромат, способный устранять любые другие запахи.

Фото из альбома Ольги Сметанской

РЕКЛАМА

122

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Работающие пенсионеры получат пенсию после перерасчета в июне. Фото Pixabay

Работающие пенсионеры могут получить перерасчет пенсии: как это сделать

Таро-прогноз на 20 июня 2025 года для всех знаков зодиака

Скорпионам — «Солнце» и радость, Девам — «Тройка Жезлов» и планы на будущее: Таро-прогноз на 20 июня

Лаванда. Фото Ольги Сметанской, "ФАКТЫ"

Секреты использования лаванды на кухне: некоторые из них вам точно понравятся

Гороскоп на 19 июня. Фото Pixabay

Стрельцам — энергия и новые проекты, а Весам — дипломатичность и бережливость: гороскоп для всех знаков Зодиака на 19 июня

Следующий материал
Новости партнеров