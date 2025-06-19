Легендарный футболист киевского «Динамо» перенес инсульт

Легендарный экс-футболист киевского «Динамо» и сборной Советского Союза 78-летний Стефан Решко, получивший государственную награду из рук президента страны Владимира Зеленского, испытывает серьезные проблемы со здоровьем после перенесенного инсульта, сообщает «Футбол 24».

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«Я не могу прокомментировать матч молодежного Евро, не смотрел. Недавно пережил инсульт, тяжелая болезнь, извините», — сказал Стефан Михайлович в телефонном разговоре с корреспондентом издания.

Напомним, что один из героев легендарной команды Валерия Лобановского — 4-кратный чемпион Советского Союза, 2-кратный обладатель Кубка СССР, обладатель Кубка кубков и Суперкубка УЕФА, а также бронзовый призер Олимпийских игр-1976 в Монреале.

Стефан Решко (слева) с завоеванным "Динамо" Суперкубком УЕФА

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После завершения футбольной карьеры Стефан Решко окончил Высшую школу МВД, дослужился до звания полковника, преподавал в Академии МВД.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что двукратный победитель Лиги чемпионов попал в реанимацию с инсультом.

Фото ФК «Динамо»



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