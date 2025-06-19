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Легендарный футболист киевского «Динамо» перенес инсульт
Легендарный экс-футболист киевского «Динамо» и сборной Советского Союза 78-летний Стефан Решко, получивший государственную награду из рук президента страны Владимира Зеленского, испытывает серьезные проблемы со здоровьем после перенесенного инсульта, сообщает «Футбол 24».
«Я не могу прокомментировать матч молодежного Евро, не смотрел. Недавно пережил инсульт, тяжелая болезнь, извините», — сказал Стефан Михайлович в телефонном разговоре с корреспондентом издания.
Напомним, что один из героев легендарной команды Валерия Лобановского — 4-кратный чемпион Советского Союза, 2-кратный обладатель Кубка СССР, обладатель Кубка кубков и Суперкубка УЕФА, а также бронзовый призер Олимпийских игр-1976 в Монреале.
После завершения футбольной карьеры Стефан Решко окончил Высшую школу МВД, дослужился до звания полковника, преподавал в Академии МВД.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что двукратный победитель Лиги чемпионов попал в реанимацию с инсультом.
Фото ФК «Динамо»
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