Оккупанты ночью атаковали Сумы, Харьков и Одессу: есть пострадавшие, в городах «прилетов» возникли пожары (фото, видео)

Россияне продолжают обстреливать Украину. В ночь на 19 июня в ряде городов Украины были слышны взрывы. Враг в это время атаковал мирные города дронами и ракетами.

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Поздно вечером в Харькове раздались взрывы в результате атаки вражеских БПЛА. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

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Как сообщил руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов, враг нанес 8 ударов вражескими дронами по Шевченковскому району Харькова.

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«В результате попадания БпЛА горит крыша незаселенного многоэтажного дома. Также в результате „прилетов“ повреждены гражданские автомобили», — написал он.

Также после полуночи в городе прогремели еще взрывы.

«По уточненной информации — прилет произошел в Основянском районе. Под ударом — частный сектор, есть предварительная информация об ударе по частному дому», — написал Терехов.

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По его словам, повреждены пять частных жилых домов и хозяйственная постройка.

Как сообщили в ГСЧС, в ночь на 20 июня враг совершил массированную атаку ударными беспилотниками по г. Харьков и пригороду.

«Под удары попали Шевченковский, Основянский районы областного цента и Харьковский район области. По предварительным данным за медицинской помощью обратились 4 гражданских человека, из которых две несовершеннолетние девушки в возрасте 12 и 17 лет. В результате попадания произошло возгорание на 4 локациях. Горела крыша 6-этажного недостроенного дома на площади 1000 м кв., конструктивные элементы хозяйственного сооружения площадью 10 м кв., 3 ангара на территории гражданского предприятия на общей площади 1500 м кв. Кроме этого, получили повреждения многоквартирные жилые дома и легковые автомобили», — говорится в сообщении.

Также поздно вечером 19 июня враг атаковал Сумскую громаду беспилотниками. Об этом сообщил руководитель Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

«В результате атаки в Ковпаковском районе Сум загорелось одно из зданий в жилом секторе. Пожар потушили. К счастью, люди не пострадали», — написал он.

От ударов противника пострадала и Одесса. Враг в очередной раз массированно ударил по городу ударными беспилотниками. Об этом сообщил руководитель Одесской ОВА Олег Кипер.

«Несмотря на активную работу сил ПВО, есть повреждения гражданской инфраструктуры, в частности жилых домов, корпуса высшего учебного заведения, газопровода и частных автомобилей. В центре города, вследствие попадания дрона, горит многоэтажка», — говорится в сообщении.

Как сообщил мэр города Геннадий Труханов, в результате попадания ударного беспилотника вспыхнул масштабный пожар, буквально уничтоживший жилую четырехэтажку.

«Обрушились перекрытия и стены, под завалами могут находиться люди. Экстренные службы работают», — написал он.

Кипер добавил, что, по предварительной информации, пострадали два человека. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

От обстрелов пострадала и Днепропетровская область. Об этом сообщил руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

«Взрывы снова раздавались на Никопольщине. Агрессор атаковал райцентр, Покровскую, Марганецкую, Мировскую громады. Применял РСЗО „Град“, артиллерию и FPV-дроны. Пострадал 39-летний мужчина. Он в больнице в тяжелом состоянии. Повреждены 2 промышленных предприятия, 2 учебных заведения, авто. Повреждены 4 частных дома. Задет газопровод», — написал он.

Под обстрелами оказались и населённые пункты Запорожской области. Об этом сообщил руководитель Запорожской ОВА Иван Федоров.

«В течение суток оккупанты нанесли 332 удара по 11 населенным пунктам Запорожской области. Враг совершил 9 авиационных обстрелов Гуляйполя, Железнодорожного, Щербаков, Новоданиловки, Староукраинки и Волшебного. 201 БпЛА разной модификации (преимущественно FPV) атаковал Новояковловку, Степногорск, Лобково, Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку и Волшебное. 7 обстрелов из РСЗО накрыли Лобково, Гуляйполе, Малую Токмачку, Щербаки и Новоданиловку. 115 артударов нанесено по территории Лобкового, Каменского, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки и Волшебного. Поступило 17 сообщений о повреждении частных домов, квартир, автомобилей и объектов инфраструктуры», — сообщил он.

Как писали «ФАКТЫ», днем ранее враг атаковал Днепропетровщину дронами и артиллерией.

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