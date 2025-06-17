В Киеве и Одессе обновили данные о жертвах ночной атаки: что известно

В Киеве в результате ночной массированной атаки россиян погибли 10 человек. Ранее сообщалось о 14 погибших.

«На 16:00 подтверждена гибель десяти человек в результате массированной атаки врага на столицу минувшей ночью» , — сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

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Он также отметил, что поисково-спасательная операция продолжается. Под завалами могут быть еще люди.

По данным Министерства здравоохранения, в результате обстрела Киева пострадали 99 человек, из них 59 госпитализированы.

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Аварийно-спасательные работы на местах российских атак по Одессе завершены, сообщили в ГСЧС.

Спасатели деблокировали из-под завалов тела 61-летней и 78-летней женщины.

В результате вражеских ударов по городу 17 получили ранения. Повреждены жилые дома, здание инклюзивного центра, горели автомобили.

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Руководитель Одесской ОВА Олег Кипер также подтвердил, что в Одессе в результате сегодняшней атаки погибли две женщины.



«К сожалению, количество жертв российской дроновой атаки возросло. Под завалами только что нашли тело 78-летней женщины» , — отметил Кипер.

За медицинской помощью в Одессе обратилось 26 человек.

«Все пострадавшие получили необходимую помощь и продолжают лечение амбулаторно. На местах идет ликвидация последствий вражеской атаки. Работают коммунальные службы» , — добавил Кипер.

Напомним, в ночь на 17 июня россияне атаковали Украину 472 средствами воздушного нападения. Украинская ПВО уничтожила 428 целей, в том числе 239 БПЛА и 23 ракеты. Еще 166 дронов и 3 ракеты были локационно потеряны.

Попадание дронов и ракет зафиксировано в 10 локациях, падение сбитых и обломков — в 34 локациях.

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Президент Украины Владимир Зеленский назвал ночной обстрел врага «чистой воды терроризмом».

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