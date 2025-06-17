- 20:08 Вареники с творогом на пару: порадуйте семью сытным ужином
- 19:51 Застрелил жену и покончил с собой: кровавая семейная драма разыгралась на одной из улиц Житомира
- 19:43 В ВСУ «засветился» редчайший трофей из вдв рф: такого еще не попадалось
- 19:18 Украина сделала первый шаг к реализации соглашения с США о добыче полезных ископаемых
- 19:04 Это что, моя женщина беременная?: любимый известной телеведущей отреагировал на новость о ребенке
- 19:03 Скорпионам — «Отшельник» и поиск ответов, Водолеям — «Колесница» и контроль над эмоциями: Таро-прогноз на 18 июня
- 18:45 В Киеве и Одессе обновили данные о жертвах ночной атаки: что известно
- 18:11 Быстрая пицца-яичница: находка для родителей, у которых дети «плохо кушают»
- 18:03 Выявлены существенные противоречия: эксперт о конкурсе на должность главы БЭБ
- 17:46 «В истории с Ираном меня радует китайская беззубость»: Виктор Таран — об «оси зла» и карме
- 17:24 Они до сих пор пользуются титулами: королевские эксперты раздражены Меган и Гарри
- 16:57 Как избавиться от пауков в доме: простые лайфхаки для домохозяек
В Киеве и Одессе обновили данные о жертвах ночной атаки: что известно
В Киеве в результате ночной массированной атаки россиян погибли 10 человек. Ранее сообщалось о 14 погибших.
«На 16:00 подтверждена гибель десяти человек в результате массированной атаки врага на столицу минувшей ночью» , — сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
Он также отметил, что поисково-спасательная операция продолжается. Под завалами могут быть еще люди.
По данным Министерства здравоохранения, в результате обстрела Киева пострадали 99 человек, из них 59 госпитализированы.
Аварийно-спасательные работы на местах российских атак по Одессе завершены, сообщили в ГСЧС.
Спасатели деблокировали из-под завалов тела 61-летней и 78-летней женщины.
В результате вражеских ударов по городу 17 получили ранения. Повреждены жилые дома, здание инклюзивного центра, горели автомобили.
Руководитель Одесской ОВА Олег Кипер также подтвердил, что в Одессе в результате сегодняшней атаки погибли две женщины.
«К сожалению, количество жертв российской дроновой атаки возросло. Под завалами только что нашли тело 78-летней женщины» , — отметил Кипер.
За медицинской помощью в Одессе обратилось 26 человек.
«Все пострадавшие получили необходимую помощь и продолжают лечение амбулаторно. На местах идет ликвидация последствий вражеской атаки. Работают коммунальные службы» , — добавил Кипер.
Напомним, в ночь на 17 июня россияне атаковали Украину 472 средствами воздушного нападения. Украинская ПВО уничтожила 428 целей, в том числе 239 БПЛА и 23 ракеты. Еще 166 дронов и 3 ракеты были локационно потеряны.
Попадание дронов и ракет зафиксировано в 10 локациях, падение сбитых и обломков — в 34 локациях.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал ночной обстрел врага «чистой воды терроризмом».133
Читайте нас в Facebook