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Враг атаковал Днепропетровщину дронами и артиллерией: есть пострадавшие
Накануне вечером российские захватчики вновь запустили дроны-камикадзе по Украине, также ночью работала тактическая авиация противника, наносившая удары по прифронтовым территориям.
Воздушные силы ВСУ предупреждали о «Шахедах», которые фиксировались на Черниговщине, Харьковщине, Киевщине, Днепропетровщине…
В общей сложности враг применил 104 средства нападения. По состоянию на 08:30 противовоздушной обороной обезврежено 88 враждеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, востоке, юге и в центре страны. 40 — сбиты огневыми средствами поражения, 48 — локационно утрачены/подавлены РЭБ.
Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 6 локациях.
По информации руководителя Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, ночью силы ПВО уничтожили в регионе три вражеских дрона-камикадзе.
«С вечера агрессор продолжал бить по Никопольщине дронами и артиллерией. Попал по самому Никополю, Мировской и Марганецкой агромадама. Предварительно, пострадали пять человек. Огнем уничтожена машина. Повреждены частный дом и инфраструктура», — отметил он и добавил, что из-за атаки дронов в Самаровском районе афиксировался пожар.
Позже Сергей Лысак сообщил, что один из раненых скончался: «Умер 59-летний мужчина, пострадавший из-за утренней атаки на Никопольщину. В больницу пострадавшего доставили в тяжелом состоянии. С осколочным ранением и сильными ожогами. К сожалению, спасти его не смогли».
А руководитель Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что в ночь на 19 июня силами и средствами противовоздушной обороны в региоане были уничтожены четыре БПЛА типа Shahed 131/136.
«Ночью 19 июня около 03:50 враг атаковал БПлА типа Shahed 131/136 Ингульскую громаду. В результате чего повреждено сельскохозяйственное предприятие, возникли пожары складских зданий и сухой травы, которые были оперативно ликвидированы. Пострадавших нет», — добавил он.
Напомним, что накануне в столице завершились поисково-спасательные работы на месте российского ракетно-дронового удара. Общее число жертв атаки врага 17 июня увеличилось до 28. Большинство из них — 23 человека — погибли в Соломенском районе, где российская ракета уничтожила целый подъезд многоэтажного дома.
Фото со страницы Сергея Лысака100
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