Благотворители продлили денежную помощь украинцам: как получить деньги

Международная благотворительная организация «Каритас» начинает новую программу поддержки некоторых категорий населения.

Программа стартует в рамках проекта SUN, сообщили в Благотворительном фонде «Каритас-Житомир».

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Речь идет о помощи жителям Житомира, которые могут получить денежную помощь от благотворительного фонда «Каритас. Житомир» в рамках проекта SUN.

Сейчас регистрация участников на получение поддержки проходит по трем направлениям:

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1. Трудоустройство:

программа «Деньги за работу» (CfW)

«Деньги за трудоустройство» (CfJ)

2. Профессиональное образование и переквалификация — это возможность учиться и получить новую профессию или повысить квалификацию благодаря грантам на обучение.

3. Поддержка микробизнеса — шанс получить стартовые гранты для развития малого бизнеса или сельскохозяйственной деятельности.

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«Помощь в рамках проекта SUN. Укрепляем страну сейчас», предоставляется при финансовой поддержке Caritas Österreich, Austrian Development Agency и NACHBAR IN NOT в сотрудничестве с Caritas Ukraine.

Проект реализуется в 5 школах Житомирской области: Лицей № 4, Лицей № 24, Левковский лицей, Тетеревский лицей и Троковицкий лицей" , — говорится в сообщении.

Кроме того, дополнительные выплаты для украинских пенсионеров и людей с инвалидностью Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН продлили до конца июля 2025 года.

Тем, кто подпадает под условия программы, Всемирная продовольственная программа перечисляет разницу между социальной выплатой, которую они уже получают, и 3250 гривен.

До конца июля 2025 г. были продлены дополнительные выплаты для пенсионеров, лиц без права на пенсию, людей с инвалидностью.

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Уточняется, что благодаря этой программе более 315 тысяч человек получают около 216 миллионов гривен ежемесячно.

Сообщается, что подавать заявки или регистрироваться не нужно. Помощь будет выплачена автоматически тем же способом, каким человек получает пенсию или социальные выплаты (на банковскую карту или через Укрпочту).

Получить помощь организации могут пенсионеры, проживающие на территориях активных или возможных боевых действий (в Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Харьковской, Херсонской, Николаевской, Сумской или Черниговской областях).

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