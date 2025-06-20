В парламенте и Кабмине хотят увеличить минимальную пенсию, но суммы роста видят по-разному

Размер минимальной пенсии в Украине, составляющий 2361 гривню, единодушно считают недостаточной. Однако позиция о размере ее повышения является не такой единой. Так, в Кабмине готовы увеличить ее с января 2026 года на 203 гривни, а в парламенте считают, что наращивать ее размер необходимо едва ли не вдвое — до 4000 гривен.

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По мнению народного депутата Украины Даниила Гетманцева, необходим нормальный пересмотр минимальной пенсии, которая составляет сейчас треть от прожиточного минимума. Предложения же Кабмина он назвал издевательством.

Так, в анонсированных предложениях правительства говорится о повышении минимальной пенсии с 1 января 2026 года «аж» на 203 грн — до 2564 грн, + 8,6%, или 5 долларов. Только за 5 месяцев 2025 инфляция уже составила почти 16%. Народный депутат назвал подобное «не замораживание бедности — это ее усиление».

По мнению политика, нормальным было бы повышение минимальной пенсии хотя бы до 4000 гривен — за счет детенизации, экономии неэффективных бюджетных программ и ресурса от отмены специальных пенсий, и закон об отменен последних для прокуроров должен быть подан в ближайшее время.

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В Кабинете министров же, исходя из Бюджетной декларации на 2026−2028 годы, хотят увеличить минимальную пенсию с 1 января 2026 года до 2564 гривен. С 1 января же 2028-го ее размер должен будет составить 2859 гривен. Такой скромный рост в Кабмине связывают с недостаточным состоянием украинской экономики. Так, по прогнозу Кабмина инфляция в следующем году составит 9,7%, против 12,2% в текущем году, а в 2027—2028 годах прогнозируют показатели в 7,1% и 5,6%. За тот же период курс доллара вырастет до 45,6 гривни.

Тем временем некоторым украинцам выплатят повышенные пенсии, решение о чем принято судами.

Фото: pixabay

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