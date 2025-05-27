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Деньги

Украинцам обещают минимальную пенсию в 4000 гривен: когда это возможно и во сколько обойдется

11:24 27 мая 2025
Пенсия в Украине. Фото с сайта https://glavcom.ua/

Хотя расходы Пенсионного фонда Украины на выплату пенсий и растут, составив в мае исторический рекорд в 67,8 млрд грн, она по-прежнему очень невелика, к примеру ее минимальный размер составляет всего 2361 гривну. Увеличение же до 4000 гривен ежемесячно доведет общую выплату примерно до 70 миллиардов гривен в месяц.

Так, по подсчетам народного депутата Украины, главы Комитета ВР по налоговой политике Даниила Гетманцева, повышение минимальной пенсии до 4000 гривен потребует 2,2 млрд грн ежемесячно дополнительных средств. Вместе с выплатами ПФУ за май, это и даст около 70 млрд грн ежемесячных платежей.

Как подчеркивает политик, ситуация с государственными финансами в стране критическая — финансовые ресурсы очень ограничены, а все невоенные расходы финансируются за счет помощи партнеров. Но, несмотря на войну, каждый год происходит индексация пенсии.

«Абсолютно соглашаюсь с пенсионерами, что минимальная пенсия в 2300 гривен неприемлема. Эту проблему нужно решать, хотя задача сложная. Повысить минимальную пенсию нужно хотя бы до 4000 гривен. По расчетам, дополнительные расходы бюджета будут составлять ≈2,2 миллиарда гривен в месяц. На год это цифра сравнима с теневым рынком табака. Еще одним источником должна стать отмена спецпенсий. И это также резерв, который позволит увеличить минимальные, а, соответственно, и средние пенсии в государстве», — пишет Даниил Гетманцев об источниках, за счет которых можно нарастить минимальную пенсию хотя бы до 4 тысяч.

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Также политик подчеркивает, что повышение пенсий не только поможет людям в трудные времена, но и стимулирует развитие экономики. Эти деньги полностью возвращаются в экономику и стимулируют рост спроса на товары прежде всего отечественного производства.

В настоящий момент средняя пенсия в Украине после мартовской индексации составляет 6341 гривну. При этом для увеличения размера пенсионных выплат по возрасту существуют всего 3 способа.

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