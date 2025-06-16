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Пенсионный фонд обязали выплатить повышенные пенсии: кто получит деньги дополнительно
В то время как средняя пенсия украинца, вышедшего на заслуженный отдых по общим правилам, составляет чуть больше шести тысяч гривен, суды обязывают ПФУ выплатить в 2025 году более 35 миллиардов гривен повышенных пенсий.
Об этом сообщил глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев («Слуга народа»).
По его словам, такие спецпенсии получают судьи, прокуроры и другие привилегированные лица, которые выиграли дела в судах по начислению выплат.
«Спецпенсия — это вообще отдельная тема. Когда наряду с минимальной пенсией люди видят суммы спецпенсий прокуроров, судей
Гетманцев подчеркнул, что Украина уже давно нуждается в накопительной пенсионной системе, но соответствующий закон до сих пор не принят. «Неоднократно требовал от правительства, от парламента принять соответствующий закон. К сожалению, это не компетенция нашего Комитета», — сказал он.
Отметим, что по состоянию на апрель 2025 года в Украине более 10,3 млн. пенсионеров, средняя пенсия после мартовской индексации составляет 6341 грн. Однако каждый третий пенсионер получает всего 3340 грн, что эквивалентно примерно 80 долларам США, пишет Опендабот.
При этом, по статистике:
- более 10 000 грн — получают 1,5 млн пенсионеров (14,5%);
- 5 001−10 000 грн — почти 3 млн человек (28,9%);
- 4 001−5 000 грн — 2,1 млн (20,4%);
- 3 001−4 000 грн — 3,3 млн (32,3%);
- менее 3 000 грн — около 400 тыс. человек (3,9%).
Напомним, что с июля часть украинцев будет получать единую базовую выплату в 4500 грн. вместо нескольких отдельных социальных выплат.
Фото Pixabay11680
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