Карьера в ритейле: как ЭКО МАРКЕТ превращает первую работу в профессиональный путь

«Подработка на лето», «временная история», «работа, чтобы переждать» — эти слова часто сопровождают первое знакомство с ритейлом. Магазин — как первая ступенька или краткосрочный выбор. Но действительно ли так происходит?

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В сети супермаркетов ЭКО МАРКЕТ убеждены: работа в магазине — это не о «временно», а о «надолго» и «со смыслом».

Компания, которая уже более 20 лет на рынке, сегодня доказывает: в ритейле можно не просто работать, но и строить полноценную карьеру. И за каждой позицией — не только функция, но и настоящая история.

От кассира до руководителя в центральном офисе

Средний стаж работы в сети — более 4 лет, отмечают в ЭКО МАРКЕТ. Но есть сотрудники, которые работают гораздо дольше.

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Одна из таких — Наталья Русакова, которая еще в далеком 2006 году впервые надела форму кассира ЭКО МАРКЕТ. Уже через год она стала старшим кассиром, а еще через несколько месяцев — заместителем директора магазина.

Впоследствии ее карьера перешла в плоскость финансового учета: более 12 лет Наталья работала бухгалтером центральной кассы. Сегодня она — заместитель начальника отдела «Центральная касса». И продолжает строить свою карьеру уже в центральном офисе компании, оставаясь тем, кто понимает ритейл изнутри и буквально с первой кассы, понимая все вопросы сотрудников «в полях».

От электромонтажника до начальника управления, который руководит 41 подчиненным

Валерий Радзиевский пришел в ЭКО МАРКЕТ в 2006 году без большого опыта, однако с техническим образованием и желанием работать руками. Начинал электромонтажником силовых сетей — фактически с базового уровня, однако уже через три года стал инженером-электриком, а еще через год — начальником отдела. В 2011-м возглавил энергетическое направление компании, став главным энергетиком.

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Сейчас Валерий руководит управлением эксплуатации, где под его ответственностью более 40 сотрудников и стабильная работа энергетической инфраструктуры всей сети. Техническая грамотность, способность решать сложные задачи на практике и умение наладить процессы — все это сформировало его профессиональный авторитет в компании.

От директора магазина до стратегического управления

Еще одна сотрудница ЭКО МАРКЕТ — Ольга Фощий — пришла в компанию в 2010 году на должность директора магазина. Через пять лет ее назначили территориальным директором, ответственной за несколько супермаркетов. В 2016-м она стала региональным директором, а уже с 2019 года работала на уровне центрального офиса как заместитель директора операционного департамента по контролю управления.

Сегодня Ольга Фощий возглавляет направление собственного производства — это стратегический уровень управления, который требует не только опыта, но и глубокого понимания потребительских ожиданий и бизнеса.

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Итак, когда в компании говорят о «собственных кадрах», то имеют в виду не просто людей, которые годами не меняют место работы. Речь идет о тех, кто берет на себя ответственность, растет профессионально, передает знания коллегам и становится наставником для новых поколений сотрудников.

Истории сотрудников ЭКО МАРКЕТ наглядно демонстрируют, что работа в ритейле — это не просто подработка или временный этап. Это место, где есть возможность работать как молодым, так и опытным специалистам, а главное — строить карьеру, которая действительно впечатляет.

ЭКО МАРКЕТ — одна из ведущих украинских сетей супермаркетов, объединяющая 81 действующий магазин в различных регионах страны. Магазины присутствуют как в крупных городах, так и в региональных центрах, обеспечивая стабильный доступ к качественным товарам для миллионов украинцев. С момента основания компания ориентируется на честную ценовую политику, ответственное партнерство и постоянное совершенствование клиентского опыта. ЭКО МАРКЕТ — это более 2500 сотрудников, которые ежедневно работают над тем, чтобы каждый клиент получал лучшее.

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