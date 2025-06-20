41.19 / 42.02 47.91 / 48.65
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Новый статус Леси Никитюк: звезда стала мамой

12:39 20 июня 2025
Актриса Леся Никитюк стала мамой

Украинская телеведущая и актриса Леся Никитюк впервые стала мамой — звезда родила сына. Радостную новость она подтвердила лично, опубликовав трогательные фото из роддома в своих соцсетях.

По сообщениям СМИ, роды прошли 15 июня в одном из киевских роддомов. Выписка прошла без лишней огласки — новоиспеченную маму встречал ее жених, военнослужащий Дмитрий Бабчук. Имя малыша пока не разглашается, но в сообщении телеведущая лаконично написала: «Сын» и добавила белое сердечко.

Это первый ребенок для 37-летней ведущей, недавно подтвердивший свою беременность, опубликовав фотосессию с округлым животиком. В одном из интервью она призналась, что узнала о беременности буквально за несколько минут до съемок, и именно эта неожиданность помогла ей сыграть удивительную сцену максимально правдиво.

РЕКЛАМА

Фанаты и звездные коллеги уже засыпали Лесю поздравлениями. Среди них — певица Надя Дорофеева, фронтвумен The Hardkiss Юлия Санина, актриса Анна Саливанчук и ведущий Юрий Горбунов.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что народный депутат Мария Мезенцева впервые стала мамой.

РЕКЛАМА

575

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Кому повезет на неделе с 23 по 29 июня - Фото: Freepik

Успех будет следовать за вами, как кот: кому повезет на неделе с 23 по 29 июня

национальное мультипредметное тестирование

НМТ-2025 как тест на выживание: что не так с нынешним экзаменом

Настя Горбацевич. Фото из альбома Виктории Горбацевич

Мечтает попасть на цирковой фестиваль в Монте-Карло: уникальная 7-летняя гимнастка установила рекорд Украины, провисев под куполом на одной пятке

Карты Таро, фото из открытых источников

Скорпионам — «Солнце», Ракам — «Верховная Жрица», а Тельцам — «Маг»: Таро-прогноз и советы карт на 21 июня

Следующий материал
Новости партнеров