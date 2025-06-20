Новый статус Леси Никитюк: звезда стала мамой

Украинская телеведущая и актриса Леся Никитюк впервые стала мамой — звезда родила сына. Радостную новость она подтвердила лично, опубликовав трогательные фото из роддома в своих соцсетях.

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По сообщениям СМИ, роды прошли 15 июня в одном из киевских роддомов. Выписка прошла без лишней огласки — новоиспеченную маму встречал ее жених, военнослужащий Дмитрий Бабчук. Имя малыша пока не разглашается, но в сообщении телеведущая лаконично написала: «Сын» и добавила белое сердечко.

Это первый ребенок для 37-летней ведущей, недавно подтвердивший свою беременность, опубликовав фотосессию с округлым животиком. В одном из интервью она призналась, что узнала о беременности буквально за несколько минут до съемок, и именно эта неожиданность помогла ей сыграть удивительную сцену максимально правдиво.

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Фанаты и звездные коллеги уже засыпали Лесю поздравлениями. Среди них — певица Надя Дорофеева, фронтвумен The Hardkiss Юлия Санина, актриса Анна Саливанчук и ведущий Юрий Горбунов.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что народный депутат Мария Мезенцева впервые стала мамой.

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