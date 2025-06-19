Нардеп Мезенцева впервые стала мамой

35-летняя народная депутат Мария Мезенцева стала мамой. Она родила сына. Это ее первый ребенок. Об этом сообщила народный депутат Ирина Геращенко в Facebook .

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«У коллеги Марии Мезенцевой родился сын. Искренне поздравляем! Счастливой судьбы малышу!» — написала она.

Как писали «ФАКТЫ», в прошлом году нардепка от фракции «Слуга народа» Мария Мезенцева вышла замуж. Ее мужем стал депутат Киевсовета Юрий Федоренко. Он является капитаном ВСУ, командиром батальона ударных беспилотников «АХИЛЛЕС» 92-й ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко. Тогда Мария опубликовала серию фотографий в своем Instagram-аккаунте. Свадьбу сыграли в зеркальную дату — 24 апреля 2024 года.

Пара расписалась в Киеве с помощью сервиса Готово. Супруги держали свои отношения в секрете — до этого никто не знал, что они встречались.

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Отметим, что Мезенцева является многократной чемпионкой Украины по современным танцам, обладательницей награды «Одаренные дети Харьковщины».

Напомним также, что в 2023 году родителями стали народные депутаты Украины Ярослав Железняк и Ольга Коваль .

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