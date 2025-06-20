Ему удалось захватить в плен российского десантника, творившего зверства в Буче: на Сумщине погиб защитник с Киевщины

В Бучанской громаде в последний путь провели отважного воина Николая Мельниченко. Ему было всего 39. Из них 10 лет он боролся за мирное небо над Украиной. Мужчина стал на защиту государства еще в 2015 году, сообщает городской совет.

ВІДЕО ДНЯ

«Николай служил в зоне АТО, прошел самые горячие точки фронта. Был тем, кто никогда не отступал. Всегда рядом — надежный, отважный, готовый рисковать собой ради других. Шел туда, где было опаснее всего. Помогал, спасал, поддерживал побратимов», — говорится в сообщении.

С началом полномасштабной войны Николай Мельниченко встал на защиту родного города. После освобождения Бучи разминировал улицы и дома, чтобы земляки могли вернуться домой.

Он — один из тех, кому удалось захватить в плен псковского десантника, именно того, кто творил зверства в Буче. Далее снова фронт. Защитник прошел Торецк, Луганщину, Купянск. За мужество и самопожертвование был награжден «Золотым крестом».

РЕКЛАМА

Свой последний бой боец принял во время выполнения боевого задания на Сумщине.

«Николай был любящим отцом двух дочерей, заботливым мужем, лучшим сыном. Его смерть — невыразимая потеря для каждого из нас», — добавляют земляки.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о гибели в бою на Курщине защитника из Винницкой области, которого чрезвычайно ценили побратимы.

РЕКЛАМА

219

Читайте нас в Facebook