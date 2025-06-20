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Ему удалось захватить в плен российского десантника, творившего зверства в Буче: на Сумщине погиб защитник с Киевщины
В Бучанской громаде в последний путь провели отважного воина Николая Мельниченко. Ему было всего 39. Из них 10 лет он боролся за мирное небо над Украиной. Мужчина стал на защиту государства еще в 2015 году, сообщает городской совет.
«Николай служил в зоне АТО, прошел самые горячие точки фронта. Был тем, кто никогда не отступал. Всегда рядом — надежный, отважный, готовый рисковать собой ради других. Шел туда, где было опаснее всего. Помогал, спасал, поддерживал побратимов», — говорится в сообщении.
С началом полномасштабной войны Николай Мельниченко встал на защиту родного города. После освобождения Бучи разминировал улицы и дома, чтобы земляки могли вернуться домой.
Он — один из тех, кому удалось захватить в плен псковского десантника, именно того, кто творил зверства в Буче. Далее снова фронт. Защитник прошел Торецк, Луганщину, Купянск. За мужество и самопожертвование был награжден «Золотым крестом».
Свой последний бой боец принял во время выполнения боевого задания на Сумщине.
«Николай был любящим отцом двух дочерей, заботливым мужем, лучшим сыном. Его смерть — невыразимая потеря для каждого из нас», — добавляют земляки.
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