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«Если бы все были такими, как он, то уже давно была бы победа»: на Курщине погиб защитник из Винницкой области
В Медведке Винницкой области провели в последний земной путь погибшего воина Максима Ослюка. Командир подразделения, в котором он служил, вспоминал: «Максимом нужно всем нам гордиться. Если бы все были, как он, то уже давно была бы победа», сообщает Стрижавская территориальная громада. Ему навеки 25 лет…
«Максим по специальности тракторист-машинист. Была служба в армии. Затем подписал контракт и пошел служить в армию. Максим воевал в зоне АТО с 2019-го по 2020 год — Донецкое и Луганское направления. Он был младшим сержантом, командиром штурмового отделения. Имел позывной „Соник“. Во время службы получил два ранения: в зоне проведения АТО и во время полномасштабного вторжения в 2024 году. Даже на лечении не мог оставаться в стороне — рвался к своим побратимам. Вернулся в строй, потому что сердце его было на передовой защите государства», — рассказывают в территориальной громаде.
10 ноября 2024 года, выполняя боевое задание в районе Новоивановки Курской области россии, Максим погиб в результате минометного обстрела позиций. Получил ранения, несовместимые с жизнью. Долгое время считался без вести пропавшим. Тело героя было опознано по результатам ДНК-экспертизы. Дома у Максима остались мать Людмила Павловна, отец Игорь Иванович, брат Вадим и сестра Илона.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что на фронте погиб известный украинский актер театра и кино.
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