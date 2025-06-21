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Война поглотила последние резервы: глава Центробанка рф признала, что запас прочности страны исчерпывается
В стране-агрессоре все чаще звучит информация о проблемах с финансами, в частности рост расходов втрое превышает запланированные. И это происходит сразу после экономического роста, продемонстрированного российской экономикой в 2023—2024-х годах.
Об этом заявила глава Центробанка россии Эльвира Набиуллина на Петербургском международном экономическом форуме. Как передает The Moscow Times, главный российский банкир пояснила, что ресурсы, которые позволяли российской экономике два года показывать рост в условиях полномасштабной войны против Украины и санкций, исчерпаны.
По ее словам, этими ресурсами стали рабочие, производственные мощности, запасы капитала банковской системы и деньги Фонда национального благосостояния (ФНБ). Благодаря их использованию:
- уровень безработицы, по данным Росстата, опустился до исторического минимума (2,3%), при этом массовая эмиграция и вербовка мужчин на войну породили нехватку кадров, которую правительство россии оценивает в 2 млн человек.
- уровень загрузки мощностей на предприятиях, согласно статистике, превышал 80%, что стало рекордом в современной истории россии;
- ликвидные активы ФНБ с 2022 года упали втрое — до 2,8 трлн руб. или 350 млрд дол.;
- запасы валюты в Фонде снизились до 153,7 млрд юаней (21,4 млрд дол.) — минимума с момента его создания в 2008 году, а золотой запас ФНБ уменьшился до 139,5 тонны с предвоенных более чем 400 тонн.
Также в марте прибыли российского бизнеса упали на треть, а в ключевом, нефтегазовом секторе — вдвое. Промышленность оказалась на грани остановки — 1,2% роста за январь-апрель, и то благодаря военным заказам, а гражданские отрасли начали сокращаться.
Также, по подсчетам российских экспертов, Фонд национального благосостояния может быть полностью исчерпан в 2026-м году, а министр экономики россии Максим Решетников заявил, что экономика на грани падения.
Как писали «ФАКТЫ», сегодня торговля энергоносителями остается одним из наиболее стабильных источников для экономики страны-оккупанта и приносит 500 млн евро в день, что в 2 раза меньше чем до вторжения в Украину.222
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