Вера Брежнева сменила прическу и снялась топлесс: «Стала похожа на героиню «Элен и ребята»

Похоже, 43-летняя экс-солистка группы «ВИА Гра» Вера Брежнева согласилась с тем, что прошлого не изменить и полностью ушла в новую жизнь.

ВІДЕО ДНЯ

Вера активно гастролирует в странах, где ее помнят как солистку известной группые, активно раздает интервью и принимает участие в фотосессиях. Результаты одной из них она опубликовала вчера.

Поклонники певицы отметили, что она сменила прическу, поэтому стала похожа на героиню молодежного сериала 90-х годов «Элен и ребята».



На снимках певица предстала в разных одеждах в соблазнительных позах, а на одном из снимков — даже топлесс. Впрочем, все было вполне пристойно.

РЕКЛАМА

Как известно, у Веры двое дочерей: старшую Соню она родила от украинского чиновника Виталия Войченко, а Сару, которой сейчас 14 лет, от бывшего мужа Михаила Кипермана.

РЕКЛАМА

Сейчас Брежнева, вероятно, проживает в Париже и с ноября прошлого года находится в отношениях.

Напомним, ранее Вера Брежнева показала нового «возлюбленного», а также тапочки после «party».

96

Читайте нас в Facebook