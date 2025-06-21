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Спустя три дня спасатели нашли пятилетнего ребенка-аутиста, пропавшего в лесу на Ивано-Франковщине (фото, видео)
Утром 21 июня в Ивано-Франковской области нашли 5-летнего мальчика Кирилла, которого искали более 3 суток.
Об этом сообщили спасатели.
Поисково-спасательные работы продолжались в круглосуточном режиме. К поискам привлекались полицейские, военные, волонтеры и местные жители.
Ребенка нашли 21 июня в 05:54 и передали медикам.
«С начала поисково-спасательных работ было обследовано 5 тыс. 500 га местности, из которых 4 тыс. 600 га — лесной массив. С помощью дронов обследовано 8 тыс. 902 га местности. Водолазами в общей сложности обследовано 12 водоемов на площади 7 тыс. 705 кв.м.», — говорится в сообщении.
Мальчика с помощью БПЛА нашел оператор специального авиационного отряда под кустом недалеко от населенного пункта. Межведомственная поисковая группа горных спасателей и полицейских направилась к ребенку, определила его состояние. Оно — удовлетворительное.
Мальчика доставили в палатку, где оказали ему первую медицинскую помощь.
Ребенок исчез вечером 17 июня возле села Троица Коломыйского района. Указывалось, что у мальчика аутизм и он не разговаривает.
Психолог ГУ ГСЧС оказывала психологическую помощь родственникам мальчика.
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