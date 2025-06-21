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Бывшая сильнейшая теннисистка мира родила второго ребенка: фото малышки
Бывшая первая ракетка мира австралийка Эшли Бари, внезапно завершившая карьеру в 25 лет, объявила в соцсетях рождении дочери Джордан. Как и другая экс-первая ракетка мира Анжелик Кербер, 29-летняя победительница четырех турниров серии «Большого шлема», объявившая перед Новым годом о беременности, стала мамой второй раз.
«Добро пожаловать в этот мир, Джордан, — написала в Instagram Эшли Барти, сопроводив пост фотографией девочки, зевающей в комбинезоне с вышивкой Embrace your weird („Прими свою странность“). — Ты любима безусловно, и мы бесконечно благодарны за то, что держим тебя в своих объятиях, наша чудесная девочка».
Как известно, в июле 2023 года в семье австралийки родился сын Хейден.
Добавим, что за свою карьеру Эшли Барти, которая замужем за гольфистом Гарри Киссиком, выиграла 27 турниров, в том числе четыре из серии «Большого шлема» («Ролан Гаррос"-2019, Уимблдон-2021 и Australian Open-2022 в одиночном и US Open-2018 в парном разрядах). В общей сложности австралийка провела на мировых кортах 671 матч, заработав за карьеру почти 24 млн долларов призовых «грязными».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что двукратный олимпийский чемпион Рафаэль Надаль во второй раз станет отцом.
Фото Instagram
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