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Общество и люди

«Просто хочу, чтоб он был жив»: сын известного телеведущего ушел на войну с россией

15:39 21 июня 2025
Константин Грубич сообщил о мобилизации сына Ярослава. Фото из соцсети

Журналист и кулинарный эксперт Константин Грубич, ведущий канал «Константин Грубич: истории со вкусом», выложил на своей странице в соцсети фотографию сына Ярослава в военной форме и кратко подписал ее: «Родная кровь».

Фото со страницы Константина Грубича в соцсети

«Откровенно признаюсь: мне совсем не хочется, чтобы какая-то информация о сыне исходила от меня. Максимум, что считаю с моей стороны корректным — это перепостить сообщение из его соцсетей, что я, собственно, и сделал. Ярослав — взрослый парень. Если вам интересно, можете обратиться к нему напрямую», — цитирует Константина Грубича obozrevatel.com.

Он добавляет, что решение его сына не было импульсивным. Собственно так или иначе, но воевать придется всем, считает он, говоря о сопротивлении российской агрессии.

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«Как и каждый отец, я просто хочу, чтобы он был жив — и все. В такое сложное время никто из нас ни от чего не застрахован. Нам с женой очень тяжело — переживаем так же, как десятки тысяч других украинских родителей», — добавил он.

Ранее Константин Грубич рассказал о собаке, которая ежедневно приходила на могилу погибшего военного.

Фото со страницы Константина Грубича в соцсетях

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