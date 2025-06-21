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Осиротел полуторагодовалый сын: защитник из Хмельницкой области не пережил тяжелое ранение, полученное в бою
Российские захватчики принесли горе еще в одну украинскую семью. В Дунаевецкой общине на Хмельнитчине в последний путь провели воина Ростислава Балана.
С сентября 2023 года он добровольно вступил в ряды Вооруженных Сил Украины, избрав путь чести и отваги. Ему навеки 24 года, сообщают в общине.
«Ростислав служил в подразделении артиллерийской разведки в должности оператора-разведчика. Его местом службы стало село Велетенское в Херсонской области», — говорится в сообщении.
Именно там, по словам земляков, молодой воин получил тяжелые ранения во время выполнения боевого задания. Несмотря на усилия медиков Хмельницкой областной больницы, спасти жизнь Ростиславу не удалось… 18 июня его сердце остановилось.
«Ростислав Балан — не просто имя. Это символ жертвенности, мужества и несокрушимости украинского духа. Без мужа, сына, отца и брата осталась семья: жена с маленьким полуторагодовалым сыном, отец, а также брат, ныне стоящий на защите нашей страны», — добавляют родные и близкие героя.
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали историю американца Фреда Гранди, которого убила россия во время массированной атаки на Киев 17 июня.123
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