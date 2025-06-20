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Приехал в Украину разбирать завалы и погиб: история американца Фреда Гранди, которого убила россия
17 июня массированная атака россии на Киев убила 28 человек. Среди погибших Фред Гранди — американский художник, создававший причудливые деревянные вывески и красочные металлические цветы. Он приехал в Киев, потому что был потрясен тем, что США отвернулись от войны в Украине. Он прибыл в украинскую столицу в конце мая, незадолго до своего 62-го дня рождения, в качестве добровольца для разборки завалов после российскими атаками.
«Он был человеком, который очень хотел изменить мир к лучшему, — сказала его 75-летняя сестра. — Я разговаривала с ним примерно пять дней назад, и он сказал мне, что чувствует, что находится именно там, где должен быть. И он надеялся, что сможет остаться еще на пять-шесть месяцев и помочь», — рассказывает историю семьи издание The New York Times.
Вместо этого Гранди стал одним из тех, кого убили россияне 17 июня во время масштабного удара беспилотниками и ракетами по Киеву.
Как отмечает издание, по данным Организации Объединенных Наций, с момента начала полномасштабного вторжения россии в феврале 2022 года погибло более 13 300 украинских гражданских лиц, хотя фактическое количество жертв намного выше. Но случаи гибели иностранных гражданских лиц в результате ракетных или беспилотных атак редки. Фред Гранди, похоже, является первым американским гражданским, погибшим во время воздушного удара в Киеве.
Государственный департамент и украинские власти подтвердили, что 17 июня в Украине погиб гражданин США. Он умер от осколочных ранений.
«Мой брат считал, что нельзя позволять тиранам делать такие вещи и нельзя просто бросать людей на произвол судьбы, — сказала сестра погибшего. — Затем он увидел, как тяжело они боролись, чтобы спасти свою страну, и как борются до сих пор. Было просто тяжело понять, почему другие страны отвернулись, понимаете? Он просто знал, что людям нужна помощь».
Она сказала, что Гранди был волонтером в благотворительной организации в Киеве, хотя она не поняла, в какой именно. Он рассказал своей сестре, что остановился в отеле, добавил, что поблизости летали дроны, и пошутил, что бросал в них вешалки для одежды.
Фред Гранди родился в Грантс-Пасс, штат Орегон и вырос с пятью сестрами и братом. Он был женат, но брак не сложился. Детей не было. На своей странице в Facebook он опубликовал предсказание на печенье: «Вам повезет, и вы преодолеете много трудностей».
В ноябре прошлого года Гранди продал свой дом с тремя спальнями и огромным ореховым деревом во Франклине, штат Вирджиния. Недолго он проживал у родственников в Ванкувере, штат Вашингтон. Затем поехал в Европу, посетил Францию, Германию и Польшу, а затем поехал в Украину.
Ранее «ФАКТЫ» публиковали историю американца Кристофера Джеймса Кэмпбелла, который воевал в Украине и завещал после гибели похоронить его в Киеве.258
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