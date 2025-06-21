Готовьте семена: что посадить на грядке в июле

Подходит к завершению первый летний месяц. В первую половину новой рабочей недели Луна будет спадать, 25 июня наступит новолуние, а после этого Луна будет расти. Для огородников, пользующихся лунным календарем, это значит, что до новолунию, когда Луна спадает, нужно сажать корнеплоды и зелень, а после, когда растет, — растения с плодами над землей. И первые десять дней второго месяца лета, июля, Месяц будет также расти.

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В июле, когда урожай некоторых культур на даче собран, можно высадить на грядках еще несколько культур с небольшим сроком вегетации, пишет sensatsiya.com.

Во-первых, это редис, некоторые сорта которого могут созреть за 2,5 недели. В июле, собрав первый урожай, можно еще успеть посадить вторую «партию».

Во-вторых, это фасоль, которая созревает примерно через два месяца — у культуры «в запасе» будет июль и август, чтобы стручки созрели. Опытные огородники советуют не высаживать эту культуру на грядках, где до этого рос чеснок.

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В-третьих, это горох, который следует высадить в июле на чуть-чуть защищенном от прямых лучей солнца участке. Ранние сорта, высаженные в полутени, будут радовать урожаем месяца через два.

В-четвертых, за два-два с половиной месяца можно собрать урожай раннеспелой свеклы, которую также можно высаживать в июле.

В-пятых, можно посадить мелкие головки лука и уже вскоре иметь зеленое перо на салат.

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О том, какие еще культуры следует высаживать на даче в июле, читайте на сайте «ФАКТОВ».

Фото Pixabay

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