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Урожай обеспечит Луна: календарь огородника на июнь-2025

18:12 26 мая 2025
Календарь огородника на июнь 2025 года

Многие украинцы имеют огороды и любят работать на земле. Для того чтобы увеличить урожай, следует ориентироваться на Луну во время планирования работы на участке, ведь спутник влияет на все живые организмы на нашей планете, в том числе на растения.

Посевной календарь на июнь даст знать, когда лучше сеять, а когда только наблюдать за ростом, пишут Вікна.

Лунные фазы в июне:

- 1−10 июня — Луна растет;
- 11 июня — Полная Луна;
- 12−24 июня — Луна падает;
- 25 июня — Новолуние;
- 26−30 июня — снова Луна растет.

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Общее правило простое: на растущую Луну хорошо сажать растения с плодами над землей, на нисходящую — корнеплоды и зелень.

Тем, кто стремится получить отличный урожай, следует планировать посевные работы на 3−9 и 12−18 июня. Это дни, когда растения лучше приживаются и формируют крепкую корневую систему.

А вот в 1, 2, 10, 11, 25−30 июня посадки лучше перенести. В эти дни земля отдыхает и у нее нет энергии для роста. В этот период вместо посева лучше займись другими полезными делами: прополкой сорняков; обработкой от вредителей; внесением удобрений; обрезкой старых веток; рыхлением почвы.

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Что сеять в июне 2025 года

1. Огурцы (второй посев): 4−6, 9−10, 15−16, 19−20.
2. Кабачки, тыкву: 5−7, 11−12, 18−19.
3. Корнеплоды (морковь, свекла, редис, дайкон): 6−7, 12−18, 20−21.
4. Кукуруза: 4−6, 10−12, 19−20.
5. Фасоль, горох: 5−6, 11−12, 18−20.
6. Зелень (шпинат, руккола, укроп): 6−7, 11−13, 19−20.
7. Свекла (повторный посев): 4−6, 10−12, 19−20.
8. Капуста (поздние сорта): 5−7, 11−12, 19−20.
9. Сидераты (горчица, овес): 6−7, 12−13, 20−21.

Ранее «ФАКТЫ» писали, почему очень важно в конце мая заниматься подкормкой моркови.

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