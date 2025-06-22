Какое оружие может изменить ход войны в Украине: эксперты объяснили

В начале вторжения СМИ писали об огромной силе российской артиллерии, которая продвигалась вперед благодаря массивным залпам «огненного вала». Российская артиллерия, по оценкам, превосходила украинскую в десять раз, и Зеленский неоднократно обращался к союзникам с просьбой предоставить больше снарядов. Сейчас ситуация изменилась, но, как рассказал СМИ воин с позывным «Майкл», командир подразделения беспилотников «Тайфун» Национальной гвардии Украины, артиллерия никуда не исчезла, однако беспилотники представляют все большую угрозу.

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Украина добилась значительных успехов в противодействии российской артиллерии. Любой выстрел можно обнаружить с помощью контрартиллерийского радара, такого как американский AN/TPQ-36 Firefinder, отслеживающий снаряды в полете и вычисляющий их источник. Новые акустические детекторы украинского производства, недавно запущенные в серийное производство, вероятно, будут играть все большую роль, пишет Forbes.

«Радар, как правило, первый шаг. Он может определить приблизительную зону огневой позиции, но не очень точно, — говорит Майкл. — В зависимости от расстояния и рельефа местности он может сузить зону до 200 на 200 метров, что слишком широко для прямого удара. Дроны необходимы для подтверждения точного местоположения артиллерии. Мы используем дроны с фиксированным крылом, некоторые из них с видео в режиме реального времени, другие — для съемки фотографий с высоким разрешением, для разведки большой территории».

Эти платформы, добавил защитник, позволяют оценить, находится ли артиллерия все еще на позиции, и предоставляют актуальные изображения.

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«Артиллерию легче всего заметить, когда она стреляет — вспышки из дула, дым или движения экипажа делают ее видимой. Кроме того, мы можем идентифицировать артиллерию по ее силуэту, даже если она частично скрыта где-то среди деревьев или построек. В закрытых районах мы ищем такие признаки, как следы, нарушенную почву или тепло, если есть тепловые зоны. Дроны FPV — как квадрокоптеры, так и самолеты — стали эффективнее традиционной артиллерии с точки зрения точности поражения. Сейчас высококачественный дрон FPV является наиболее эффективным способом уничтожения артиллерийской системы. С дронами FPV, даже если время полета может составлять несколько минут, в зависимости от расстояния, первый удар часто точный. Артиллерии нередко нужно несколько выстрелов, чтобы поразить цель, особенно в динамических условиях», — рассказывает боец.

Но хотя Украина заявляет, что уничтожила большое количество российских артиллерийских орудий, что подтверждается темпами истощения запасов в рф, россияне все еще способны удерживать значительные силы на фронте. Некоторые оценки в 2024 году предполагали, что россия может начать испытывать нехватку боеприпасов уже в 2025-м, но этого пока не произошло.

«Что касается российских разведывательных дронов, то признаков их дефицита нет, — говорит Майкл. — Разведывательные дроны постоянно присутствуют в воздухе. Что изменилось, так это рост использования дронов FPV. Сейчас мы наблюдаем несколько сотен ударов FPV в день. Эти дроны все чаще берут на себя функции, традиционно выполняемые артиллерией, особенно для высокоточных или срочных целей».

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Интересно, что многие комментаторы утверждали, что Украина использует дроны только потому, что не имеет артиллерии. Сейчас кажется, что россия, по-прежнему имеющая большие запасы артиллерии, также все больше склоняется к использованию дронов для ударов на большие расстояния.

Как и Украина, россия быстро наращивает производство FPV и планирует произвести 2 миллиона единиц в 2025 году по сравнению с 3 миллионами артиллерийских снарядов. При таком темпе обе страны вскоре будут иметь больше FPV, чем артиллерийских снарядов.

Тем временем в Украине разрабатывают летучие авианосцы, так называемые дрономатки. Почему они так важны, объяснили эксперты.

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