Экс-третья ракетка мира и уроженка москвы едва не устроили драку после матча в Германии (видео)

Между экс-третьей ракеткой мира Марией Саккари (86-я в рейтинге WTA) и бывшей российской теннисисткой Юлией Путинцевой (27-я), с 2012 года представляющей Казахстан, возник серьезный конфликт после матча 1-го круга турнира в немецком Бад-Хомбурге. Ранее украинский теннисист Стаховский назвал тренера сборной Италии Спаллетти шлюхой за ностальгию по «российскому» прошлому.

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После тяжелой победы (7:5, 7:6) и холодного рукопожатия у сетки греческая теннисистка сказала сопернице: «Веди себя, как нормальный человек». Уроженка москвы начала демонстративно кланяться и сказала в ответ: «Посмотри на себя, прежде чем говорить». Саккари продолжила перепалку, бросив в адрес Путинцевой: «Иди нах*р. Тебя никто не любит. Нужно смотреть в глаза, когда жмешь руку». Кстати, зрители на трибунах начали свистеть, когда Юлия Путинцева покидала корт.

Уже во время послематчевого интервью Саккари в шутку спросили, присоединится ли она к Путинцевой на ужине. «Я не думаю, что она пригласит меня на ужин до конца нашей жизни. Но мне все равно, если честно. У меня есть очень хорошие друзья, и я пойду с ними на ужин. Позвольте мне остановиться на этом и сказать, что я испытываю к ней большое уважение как к игроку, но на этом все», — ответила греческая теннисистка.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что теннисный чиновник из россии оскорбил Свитолину и нарвался на жесткий ответ.

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