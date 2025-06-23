Киев снова под ударом: повреждена станция метро, разрушена многоэтажка, есть погибшие (фото, видео)

Россияне продолжают обстреливать Украину. С вечера 22 июня до утра 23 июня российские войска атаковали Киев и Киевскую область дронами и баллистическими ракетами. В результате атаки есть жертвы, зафиксированы повреждения в столице и нескольких населенных пунктах Киевщины.

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«В настоящее время 5 погибших в доме в Шевченковском районе в результате атаки врага на столицу. Всего в городе 19 пострадавших. 8 из них находятся в стационарах городских больниц. В поврежденном доме работают спасатели, дежурят медики», — говорится в сообщении.

Позднее в МВД Украины уточнили, что количество погибших возросло до шести человек.

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Воздушная тревога в Киевской области была объявлена в воскресенье, 22 июня, в 22:52, в Киеве — за семь минут до полуночи. Перед этим Воздушные силы сообщали о движении «шахедов», выпущенных российскими военными по нескольким направлениям, в сторону столицы.

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В полтретьего ночи Воздушные силы сообщили о движении скоростных целей с российской территории в направлении Белой Церкви Киевской области. По данным мониторинговых каналов, войска рф применили баллистические ракеты. В Киеве раздалась серия взрывов.

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Как сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко, удар россиян пришелся по жилым районам, больницам, спортивной инфраструктуре.

«Киев. От обстрелов пострадали Шевченковский, Подольский, Голосеевский, Святошинский, Соломенский и Дарницкий районы. Самые тяжелые последствия — в Шевченковском. Разрушен целый подъезд жилой многоэтажки», — написал он.

Министр добавил, что в Белой Церкви пострадала жилищная и медицинская инфраструктура. Один человек погиб, восемь ранены. В ходе ликвидации последствий обстрела двое спасателей получили травмы.

В Киевской городской военной администрации сообщили, что в результате российской вражеской атаки на столицу зафиксировано:

Голосеевский район:

— повреждение 2 авто и бизнес-центра. Предварительно — без пожара за пострадавших.

Деснянский район:

— воронка во дворе жилого дома. Без пожара.

Дарницкий район:

— поврежден 2-этажный жилой дом. Без пожара и предварительно без пострадавших.

Соломенский район:

- Последствия атаки на по меньшей мере 5 локациях. В том числе поврежден бизнес-центр, учебное заведение. Значительное количество выбитых окон.

Святошинский район:

- последствия атаки на не менее 4 локациях. В том числе зафиксировано падение обломков на территории стадиона, пожар возле жилого дома, повреждение нежилого помещения.

«Во время атаки поврежден один из выходов станции метро Святошино и прилегающая территория — остановка. Стиль россиян неизменен — бить туда, где могут быть люди. Именно обычные люди, которые скрываются от обстрелов. Здесь пострадали два человека. Им оказали помощь на месте, без госпитализации. Вся вражеская технология обычных людей. Жилые дома, выходы из укрытий — это российский стиль», — написал руководитель КГВА Тимур Ткаченко.

Как сообщил руководитель Киевской ОВА Николай Калашник, в Белоцерковском районе в результате падения обломков сбитых вражеских целей произошло возгорание трех частных домов. Еще один частный дом и здание отеля повреждены. Также три частных дома и два автомобиля повреждены в Бучанском районе.

«К сожалению, в результате вражеской атаки в Белоцерковском районе от полученного ранения погибла женщина 1957 года рождения. Два человека госпитализированы в местную больницу. Еще двум лицам оказана медицинская помощь на месте. Информация о пострадавших уточняется. Последствия вражеской атаки отмечены в трех районах области. В Бориспольском районе произошел пожар двух частных домов. В Белоцерковском районе повреждены частные дома и многоквартирный дом. Разрушено здание гостиницы, где находилось медицинское учреждение. В Бучанском районе повреждены четыре частных здания и три автомобиля», — сообщил он.

Как сообщили в ГСЧС Украины, в Шевченковском районе в результате атаки повреждено перекрытие 4 и 5 этажей пятиэтажки с частичным разрушением крыши.

«Случился пожар автомобилей во дворе дома. С помощью автолестницы и трехколенной лестницы проводится эвакуация жильцов дома. В настоящее время спасены 7 человек, из них одна беременная женщина. Также по одному из адресов в Соломенском районе ликвидировано возгорание крыши здания бизнес-центра, по другому — возник пожар в четырехэтажном офисном здании», — говорится в сообщении.

В ГСЧС добавили, что в Белой Церкви возник пожар в двухэтажном здании гостиницы, в которой расположена частная больница. Спасатели эвакуировали 6 тяжелобольных пациентов. Продолжается ликвидация пожара площадью 1500 кв.

Известный украинский певец Тарас Тополя сообщил, что во время обстрела пострадала его квартира.

«Сегодня российская баллистика разнесла нашу с любимой Olena Topolia квартиру. Внутри все разбито, взрывной волной выгнуло и вырвало из замков бронированную дверь. Остались стены, да и те частично разрушены. Нам повезло, все в семье живы. Так сложились обстоятельства, Творец уберег. Спасибо… В отличие от людей в доме напротив, куда произошло прямое попадание. Там есть жертвы. Царство небесное всем, кто не пережил эту ночь. Адская лотерея…» — написал он.

Как сообщили в КГГА, временно закрыт один из выходов со станции метро «Святошин» — к Чернобыевской площади (Героям Бреста), в сторону моста. Остальные входы/выходы работают в штатном режиме.

Также из-за последствий вражеских обстрелов в Киеве частично изменено движение общественного транспорта. Движение транспорта возле станции метрополитена «Святошин» и ул. Ивана Выговского перекрыто.

По ул. Ивана Выговского транспорт курсирует:

▪️троллейбусы №№ 4, 5, 26, 35 — к площади Валерия Марченко;

▪️автобус № 32: Литовский проспект — ул. Белицкая;

▪️автобус № 36ТР: ул. Северная — просп. Европейского Союза — ул. Чернобыльская к площади Валерия Марченко.

Вблизи станции метро «Святошин»:

▪Автобусы №№ 37, 37А курсируют через станцию метро «Нивки»;

▪️автобусы № 90 в направлении пл. Валерия Марченко следуют по схеме маршрута № 23;

▪️движение троллейбусов № 41 задерживается.

В КГВА также сообщили, что развернуты гуманитарные штабы для жителей Шевченковского района, пострадавших в результате российской атаки. Штабы работают по адресам:

• Библиотека № 122 для детей, ул. Парково-Сырецкая, 11А. Контактное лицо: Урванцева Елена Романовна, тел. +380 (63) 378 13 01

• Школа № 97 имени Елены Телиги с углубленным изучением английского языка, ул. Елены Телиги, 5 Контактное лицо: Ирина Владимировна Жутник, тел. +38 (099) 664 06 97

Здесь можно получить: помощь в оформлении материальной поддержки; консультации юристов и психологов; разъяснение о дальнейших действиях и возможных выплатах.

Как писали «ФАКТЫ», в ночь на 21 июня россияне атаковали Украину 280 средствами воздушного нападения.

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