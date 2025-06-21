Почти 300 дронов и около десятка ракет: как Воздушные силы отражали ночной удар оккупантов по Полтавщине (фото)

В ночь на 21 июня россияне атаковали Украину 280 средствами воздушного нападения, сообщили в командовании Воздушных сил.

Оккупанты запустили:

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- 272 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы и разных типов из Брянска, Приморско-Ахтарска, Курска, Орла, Миллерово, Шаталово и мыса Чауда;

- 2 аэробалистические ракеты Х-47М2 «Кинжал» из воздушного пространства Тамбовской обл. — рф;

- 4 крылатые ракеты «Калибр» с акватории Черного моря;

- 2 крылатые ракеты «Искандер-К» из Белгородской области.

В командовании Воздушных сил подтвердили, что основное направление удара — город Кременчуг Полтавской области.

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Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на десять часов утра подтверждено сбитие 260 средств воздушного нападения противника (145 — сбито огневыми средствами, 115 — локационно потеряно):

- 140 враждебных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) сбиты огневыми средствами, 112 — локационно утраченные/подавленные РЭБ;

- 3 крылатых ракеты «Искандер-К» (1 — лок.втр.);

- 1 аэробалистическая ракета Х-47М2 «Кинжал» (1 — лок.втр.);

- 1 крылатая ракета «Калибр» (1 — лок.втр.).

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Сообщается, что зафиксировано попадание в Кременчуге, падение сбитых обломков в 3-х локациях.

В ГСЧС уточнили, что в Кременчугском районе зафиксированы прямые попадания, а также падение обломков на объекты энергетической инфраструктуры и на открытых территориях.

Один человек получил травмы средней тяжести.

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Утром полицейские Полтавской области сообщили, что на территории зафиксированы случаи обнаружения кассетных элементов от боеприпасов.

По словам правоохранителей, такие остатки боеприпасов представляют смертельную угрозу как взрослым, так и детям. Кассетные элементы имеют вид металлических сфер диаметром около 10 сантиметров и могут напоминать игрушки или шары, что значительно повышает риск случайного контакта.

Напомним, Кременчуг недавно уже испытывал массированный удар — били по НПЗ. В ночь 15 июня для удара по городу россияне применили также аэробалистические и крылатые ракеты.

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