Ночью 21 июня россия снова атаковала Кременчуг на Полтавщине. По городу запустили большое количество ударных дронов, а также «Калибры» и «Кинжалы». Под ударом находился объект энергетической инфраструктуры возле Кременчуга, сообщали мониторы.

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По данным местных СМИ, в течение нескольких часов по городу били вражеские дроны, которые группами заходили с разных направлений. Первые взрывы в Кременчуге были слышны около 00:30 часов.

Сообщалось, что враг запустил крылатые ракеты из акватории Черного моря. Через Николаевскую и Кировоградскую области они направлялись в сторону Кременчуга.

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Горожане писали о пожаре в нагорной части города. Туда проехали пожарные машины.

В некоторых районах Кременчуга частично исчез свет. Также были сообщения о задымлении.

В городе слышали около 50 взрывов. Предварительно повреждены энергетические объекты, в том числе НПЗ. Сейчас по всему городу находят обломки с металлическими шариками, передают местные СМИ.

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Руководитель Полтавской ОВА после атаки на Кременчуг сообщил: «Враг в очередной раз совершил массированную комбинированную атаку на Полтавщину. Большинство средств поражения были сбиты силами и средствами ПВО. В Кременчугском районе зафиксированы прямые попадания и падения обломков на объектах энергетической инфраструктуры и на открытых территориях. Подразделения ГСЧС работают над ликвидацией последствий. Один человек получил травмы средней тяжести».

Утром полицейские Полтавской области сообщили, что на территории зафиксированы случаи обнаружения кассетных элементов от боеприпасов.

По словам правоохранителей, такие остатки боеприпасов представляют смертельную угрозу как взрослым, так и детям. Кассетные элементы имеют вид металлических сфер диаметром около 10 сантиметров и могут напоминать игрушки или шары, что значительно повышает риск случайного контакта.

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Кременчуг недавно уже испытывал массированный удар. СМИ писали об ударе по НПЗ. В ночь 15 июня для удара по городу россияне применили аэробалистические и крылатые ракеты.

Продолжались атаки дронов и на Никопольщину. От российских ударов страдали Никополь, Мировская и Марганецкая общины. Повреждены 3 частных дома, 2 хозяйственные сооружения, линия электропередач и газопровод, сообщил руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Беременная женщина ранена в результате вражеской атаки на Запорожский район. По словам руководителя Запорожской ОВА Ивана Федорова, с минно-взрывной травмой конечностей и живота пострадавшую доставили в больницу. Ей оказывают всю необходимую помощь.

За сутки оккупанты нанесли 343 удара по 11 населенным пунктам Запорожской области. Поступило 13 сообщений о повреждениях частных домов, квартир и объектов инфраструктуры.

В результате атаки вражеского БпЛА в Сумах также пострадала женщина. Она получила обломочные ранения, госпитализирована.

Вечером 20 июня россияне снова атаковали Сумскую общину беспилотниками. Повреждена кровля и около 20 окон в двух пятиэтажных жилых домах. Предварительно это был удар БпЛА типа «Ланцет», сообщили в Сумской ОВА.

Ночью взрывы слышали в Одессе. Враг в очередной раз массированно ударил по Одессе ударными беспилотниками.

Напомним, накануне в результате удара россиян по Одессе в городе повреждена гражданская инфраструктура, в частности, жилые дома, корпус высшего учебного заведения, газопровод и частные автомобили.

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