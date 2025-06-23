На Кинбурнской косе российские десантники застрелили своих и выбросили в море, — АТЕШ

Агенты «АТЕШ» из состава штаба 104 воздушно-десантной дивизии сообщают о ротации в районе села Покровка на Кинбурнской косе. Вместо деградирующей бригады «Дон», которая более двух лет «отдыхала» на этих позициях, заходит 337-й десантно-штурмовой полк вдв рф. Об этом пишет военное движение украинцев и крымских татар «АТЕШ».

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Согласно информации, ротация оккупантов прошла со скандалом. Во время конфликта десантники застрелили четырех солдат и сбросили их тела в море. Судьба остальных из бригады «Дон» неизвестна.

«Их, видимо, вывозят с фронта или постепенно расформировывают из-за полной потери боеспособности», — говорят агенты.

337-й полк уже участвовал в боях на Кинбурнской косе в конце 2023 года. Тогда он понес серьезные потери из-за отсутствия поддержки авиации и артиллерии, а также слабой подготовки личного состава.

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Вскоре подразделение было доукомплектовано новобранцами без опыта, и теперь эти же бойцы возвращаются обратно — истощенные, неуверенные, деморализованные.

Отметим, что сейчас в районе Олешек на Херсонщине проходит замена 28-го мотострелкового полка россиян. Это происходит из-за больших потерь в личном составе и подготовки к штурмовым действиям.

Ранее ГУР обнародовало доказательства каннибализма среди оккупантов.

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На фото Кинбурнская коса

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