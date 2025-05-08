«Партизаны» оставили без связи несколько военных объектов в подмосковье

Готовясь к 9 мая, российское руководство не только объявило в одностороннем порядке о «прекращении огня», продолжая наносить удары по Украине, но и стянуло к столице большое количество ПВО, ожидая визиты высоких гостей, в том числе и лидера КНР. При этом местные жители жаловались на плохую связь и отсутствие интернета, что было связано с «повышенными мерами безопасности» из-за возможной атаки БпЛА.

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Тем временем партизаны движения «АТЕШ» добавили «головной боли» военным в Московской области рф, лишив их связи — в населенном пункте Могильцы было уничтожено оборудование трансформаторной подстанции, обеспечивавшей электро- и телекоммуникационную инфраструктуру региона.

Фото "АТЕШ"

«Возникли перебои связи сразу на ряде важных военных объектов, среди которых: 629-й зенитный ракетный полк (в/ч 51857), 21-я отдельная бригада оперативного назначения (в/ч 3641), а также военный городок, где размещаются в/ч 20007, 03523 и 51084. Проблемы также зафиксированы в 483-м военном следственном отделе СК рф и на распределительном складе компании „СберЛогистика“, выполняющей контракты для Министерства обороны рф», — говорится в сообщении.

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Напомним, что в москву на 9 мая собирались также лидеры Венгрии, Словакии и Сербии. Страны Балтии и Польша закрывали небо для самолетов с руководителями этих стран для полета в россию.

Глава польского правительства Дональд Туск заявлял, что чествовать окончание Второй мировой войны на Красной площади в тени кремля «является не только политической слепотой, особенно для европейцев».

Фото «АТЕШ»

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