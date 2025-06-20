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«Завалил и ел две недели»: ГУР обнародовало доказательства каннибализма среди оккупантов
В российской армии не только жестокое отношение к украинским пленным, но и к своим коллегам. Украинская разведка нашла доказательства каннибализма среди военных рф. Это видно из перехваченного разговора российских оккупантов, говорится в сообщении ГУР.
В перехваченном разговоре россиянин рассказал, что одного из российских военнослужащих, считавшегося пропавшим, съел «побратим».
«Никто никуда не съебыв. лся, „Брелок“ его завалил, а потом ел нах. и два недели» , — рассказывает командир одного из подразделений отдельного разведывательного батальона 68-й мотострелковой дивизии вс рф.
Позже и самого «Брелка» нашли мертвым.
ГУР сообщило, что оккупанты «Брелок» и «Фома» проходили службу в составе 52-го отдельного разведывательного батальона 68-й мотострелковой дивизии рф. Подразделение действует на Купянском направлении в районе поселков Западное и Лиман Первый.
«Каннибализм — очередное доказательство глубокого морального и психологического упадка российских оккупационных войск, оставшихся без базового уважения к человеческой жизни — даже собственной» , — отмечает ГУР.
Напомним, по данным Генштаба ВСУ, потери армии рф с начала полномасштабной войны превысили 1 млн солдат. За прошедшие сутки украинские воины уничтожили 1090 оккупантов. Как сообщил главком ВСУ Александр Сырский, с начала года российская армия уже потеряла на фронте более 200 тысяч солдат. Однако россия скрывает потери своих войск на войне. Кроме того, россияне продолжают скрытую мобилизацию в регионах рф и на оккупированных территориях Украины.
Как сообщали «ФАКТЫ», сегодня ночью оккупанты снова атаковали гражданское население Сум, Харькова и Одессы. Есть пострадавшие, разрушенное жилье и инфраструктура.146
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