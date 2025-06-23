Отчаяние и усталость: звезды отреагировали на очередную российскую комбинированную атаку по Киеву

В ночь на 23 июня 2025 года россия снова осуществила дроново-ракетную атаку по Украине. Больше всего пострадал Киев, где были повреждены жилые дома, станция метро, корпус Политехнического института. К сожалению, на этот момент (завалы еще продолжают разбирать) известно о семи погибших в столице.

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«ФАКТЫ» писали, что во время атаки и попадания по подъезду жилого дома в Шевченковском районе Киева пострадала и квартира популярного певца и военного Тараса Тополи. Жилье разрушено, к счастью, все живы. Жена Тараса, певица Елена Тополя, сразу после удара записала видео, на котором от шока так и не смогла произнести ни слова.

Отреагировала на ужасную ночь и разрушение квартиры Тараса Тополи и скандально известная народный депутат Марьяна Безуглая. На своей странице в социальной сети она использовала слово «карма», обращаясь к Тополе и обвинив, что он «мобилизовался для картинки».

«Фейковая служба — настоящая война, — написала Безуглая. — Настоящий российский „Шахед“, ракета, которая не выбирает, „порешал“ ли ты в университете, чтобы не мобилизоваться, или ты VIP с фейковой службой. Карма».

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Подписчики Елены Тополи возмутились этим заявлением Безуглой.

«Это больной человек, к тому же завистливый и злый», — написали в сети.

«Ну это ж уже за гранью!» — шокированы в комментариях. — Неужели нет никакой статьи ее призвать к порядку? И этот человек в Раде и решает наши судьбы".

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Певица Джамала показала, как провела ужасную ночь вместе с маленьким сыном, прячась от ракет.

«Это ощущается как какой-то хитрый трюк, чтобы сломать и уничтожить как можно больше из нас», — написала певица.

Джамала с маленьким сыном прячутся от ракет

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Популярный певец Андрей Хаят показал, как прятался от российских ракет в укрытии и спал на стульях, приставленных друг у друга.

Актриса Анна Саливанчук, которая сейчас с сыном отдыхает в Карпатах, сообщила, что в ночь на 23 июня был частично разрушен детский сад сына в Киеве.

«Садик и школа детей после ночи остались полностью без окон», — сообщила Анна.

«Снова ужасная ночь», — написал на своей странице в социальной сети телеведущий и блогер Андрей Черепущак и добавил, что едва проснулся утром.

«Боль, отчаяние и усталость», — поделилась чувствами Надя Дорофеева.

«Еще одна бессонная ночь, — отреагировала супруга Виктора Павлика, блогер Екатерина Репьяхова. — Спасибо Вооруженным Силам за то, что живы. Соболезнование всем пострадавшим».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Тарас Тополя перепел свой старый хит.

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