Под взрывы «Шахедов» и баллистических ракет: известная группа перепела на украинском свой хит

Популярная группа «Антитела» перезапустила свой хит почти 15-летней давности. Песня «Дивись у мій екран» — украиноязычный римейк песни «Смотри в меня». Вместе с композицией группа выпустила мощное видео, снятое по канонам кино. Его режиссер — Виктор Придувалов. В кадре — моменты войны, которая сейчас идет в Украине, а главный герой — воин, управляющий беспилотником. Известно, что герои клипа — бывшие актеры, а сейчас операторы дронов: Петр Ержикевич, Дмитрий Мельничук, снимавшиеся в своей боевой форме. Оператор клипа — Ярослав Пилунский, воюющий с первого дня войны. Он посвятил работу памяти погибших побратимов, пилотов «группы Адам».

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В клипе знались операторы дронов, которые сейчас воюют на передовой

— Каждый кадр в видеоработе — это не игра, а прожитое, прочувствованное, пережитое, — презентовал работу фронтмен группы Тарас Тополя. — И по стечению обстоятельств, развертывание самих съемок происходило в течение очередной ужасной ночи в Киеве, под взрывы «Шахедов» и баллистических ракет. Атмосфера на съемочной площадке была подходящая. Клип хоть снимался не «на нуле», но ранним утром раздавались взрывы и опасность была совсем рядом. Оккупанты в очередной раз атаковали столицу «Шахедами» и баллистикой.

«Эмоции зашкаливают и охватывают!!! - поделились в комментариях под видео. — Большое спасибо!»

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«Очень сильная песня, — написали в сети. — Особенно на фоне, как за нашими „беспилотниками“ охотятся».

Ранее Тарас Тополя признавался, сколько зарабатывает во время войны.

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