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В Белгород-Днестровском есть погибшие после удара баллистикой, под завалами ищут людей (фото, видео)
Россияне днем 23 июня снова атаковали Одесскую область — ударили баллистикой по городу Белгород-Днестровский, сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.
Вероятно баллистических ракет было две. Воздушные силы предупреждали о скоростных целях в направлении Белгород-Днестровского.
Под удар попало учебное заведение. Спасатели, полиция и медики работают на месте происшествия.
«Россияне разрушили местное учебное заведение. Под завалами могут быть люди — взрослые из преподавательского состава. Дети, к счастью, на каникулах, их в заведении не было».
Работа по ликвидации последствий и поиски уже идут" , — написал Кипер.
По состоянию на 16:00 стало известно о двух погибших в результате вражеского удара. Двенадцать человек получили ранения, сообщил глава ОВА.
«Три пострадавших в тяжелом состоянии. Другие ранены, среди которых двое подростков, в состоянии средней степени тяжести. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь», — написал он.
Напомним, ночью 22 июня россияне уничтожили местную станцию экстренной медицинской помощи в Белгороде-Днестровском. Вражескими ударами выведены из строя семь автомобилей скорой помощи, шесть из них разбиты, одна машина скорой сгорела дотла.
Как сообщали «ФАКТЫ», в ночь на 23 июня российские войска атаковали Украину 368 дронами и ракетами. Основное направление удара было на Киев. Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны. Противовоздушной обороной обезврежены 354 средства воздушного нападения противника.20
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