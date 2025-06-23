В Белгород-Днестровском есть погибшие после удара баллистикой, под завалами ищут людей (фото, видео)

Россияне днем 23 июня снова атаковали Одесскую область — ударили баллистикой по городу Белгород-Днестровский, сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

ВІДЕО ДНЯ

Вероятно баллистических ракет было две. Воздушные силы предупреждали о скоростных целях в направлении Белгород-Днестровского.

Под удар попало учебное заведение. Спасатели, полиция и медики работают на месте происшествия.

РЕКЛАМА

«Россияне разрушили местное учебное заведение. Под завалами могут быть люди — взрослые из преподавательского состава. Дети, к счастью, на каникулах, их в заведении не было».

Работа по ликвидации последствий и поиски уже идут" , — написал Кипер.

РЕКЛАМА

По состоянию на 16:00 стало известно о двух погибших в результате вражеского удара. Двенадцать человек получили ранения, сообщил глава ОВА.

«Три пострадавших в тяжелом состоянии. Другие ранены, среди которых двое подростков, в состоянии средней степени тяжести. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь», — написал он.

Напомним, ночью 22 июня россияне уничтожили местную станцию экстренной медицинской помощи в Белгороде-Днестровском. Вражескими ударами выведены из строя семь автомобилей скорой помощи, шесть из них разбиты, одна машина скорой сгорела дотла.

РЕКЛАМА

Как сообщали «ФАКТЫ», в ночь на 23 июня российские войска атаковали Украину 368 дронами и ракетами. Основное направление удара было на Киев. Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны. Противовоздушной обороной обезврежены 354 средства воздушного нападения противника.

20

Читайте нас в Facebook