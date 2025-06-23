Более 350 беспилотников врага участвовали в ночной атаке на Украину, — Воздушные силы

Россияне продолжают обстреливать Украину. В ночь на 23 июня (с 20.00 22 июня) противник атаковал 368 средствами воздушного нападения. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

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Так, оккупанты атаковали:

- 352 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям (до 160 из них — «шахеды»);

- 11 баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23;

- 5 крылатыми ракетами Искандер-К.

«Основное направление удара — город Киев! Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины», — говорится в сообщении.

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По предварительным данным, по состоянию на 09.00 противовоздушной обороной обезврежено 354 средства воздушного нападения противника, 158 сбито огневыми средствами, 196 — локационно утеряны:

- 146 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) сбиты огневыми средствами, 193 — локационно утрачены/подавлены РЭБ;

- 7 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 — сбиты, еще 3 — локационно утеряны;

- 5 крылатых ракет Искандер-К — сбиты.

«Зафиксированы прямые попадания средств воздушного нападения противника в 6 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 25 локациях в Киеве и Киевской области», — сообщили в Воздушных Силах ВСУ.

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Как писали «ФАКТЫ», в результате атаки есть жертвы, зафиксированы повреждения в столице и нескольких населенных пунктах Киевщины.

Фото: Новини.LIVE

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